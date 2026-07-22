Tecnológica Alphabet eleva su previsión de gastos de capital en IA hasta 205.000 millones

El jefe financiero de la empresa, Anat Ashkenazi, divulgó las nuevas estimaciones en una conferencia telefónica para analizar los resultados trimestrales, que arrojaron un fuerte crecimiento en Google Cloud (82 %), y las justificó porque hay una "aceleración en la entrega de capacidad para cubrir la creciente demanda".

Solo en el segundo trimestre, Alphabet tuvo unos gastos de capital de 44.900 millones de dólares, que el ejecutivo atribuyó principalmente al "gasto en infraestructura técnica para respaldar inversiones en IA": un 60 % de ese dinero fue a servidores y otro 40 % a centros de datos y equipamiento de redes, detalló.

"Seguimos esperando que nuestro 'capex' (gasto de capital) se incremente significativamente en 2027 y daremos más detalles más adelante", dijo.

Anteriormente, Alphabet ya había elevado la previsión de este gasto hasta unos 180.000 a 190.000 millones de dólares anuales.

"Aún estamos en un entorno de suministro restringido. Creo que dijimos esto varios trimestres consecutivos, estamos viendo una demanda muy fuerte tanto de los clientes externos de la nube como en todo el negocio", apostilló Ashkenazi.

En ese sentido, reveló que la empresa "planea ampliar el uso de capacidad de terceras partes en el tercer trimestre como estrategia de puente" mientras construye su capacidad interna, cuyo costo "presionará los márgenes operativos de (Google) Cloud".

Ashkenazi indicó que "las soluciones centrales de IA de Google Cloud Platform y la infraestructura de IA fueron factores importantes del crecimiento" del segmento, pero también los "ingresos por la venta de sistemas TPU", los chips diseñados por Google que compiten con los de Nvidia.

Además del crecimiento de Google Cloud, que incluye soluciones de IA para empresas, Alphabet ha desarrollado modelos cada vez más avanzados de su asistente de IA Gemini.