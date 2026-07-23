Intel pierde 15.129 millones de dólares en primer semestre, pero acelera las ventas

Intel publicó sus resultados al cierre de Wall Street y se centró en los datos del segundo trimestre, los más seguidos por analistas e inversores, que describió como "sólidos" y mejores de lo esperado "gracias a una demanda robusta y una mejor ejecución".

En el segundo trimestre, la empresa tuvo unas pérdidas de 11.033 millones de dólares, un 278 % más interanual, pero los ingresos aumentaron un 25 %, hasta 16.128 millones, principalmente procedentes del negocio de Productos, que incluye Computación y Centros de Datos.

Se trata del crecimiento de ingresos más fuerte en 15 años, destacó en un comunicado el consejero delegado de Intel, Lip-Bu Tan, que opinó que la inteligencia artificial (IA) "está impulsando una demanda sin precedentes de capacidad de cómputo" y eso beneficia a la empresa.

"Intel está en una posición muy sólida para captar un crecimiento sostenible en toda nuestra franquicia de CPU, en ASIC, en empaquetado avanzado y en nuestra amplia red de fundición", agregó.

El segmento de Computación e IA, que fabrica chips para computadoras personales y es el motor de la firma, ingresó 8.900 millones, un 13 % más.

Mientras, el segmento de Centros de Datos e IA, que ingresó 6.300 millones, despuntó con un crecimiento del 59 %.

El negocio de fundición de chips, Intel Foundry, ingresó 5.800 millones, un 31 % más.

"El cómputo impulsado por IA sigue fortaleciéndose y, para respaldar el crecimiento previsto para este año y el próximo en productos y fundición, estamos aumentando de manera significativa nuestras inversiones en equipamiento, espacio de salas limpias y sustratos", dijo Dave Zinsner, el jefe financiero.

Para el tercer trimestre, Intel pronosticó que alcanzará la rentabilidad y arrojará beneficios por acción de 0,31 dólares, así como unos ingresos de 15.800 a 16.800 millones, por encima de las expectativas de los analistas.

Las operaciones en el segundo trimestre generaron una liquidez de 7.000 millones, según la nota.

Los resultados tuvieron una cálida acogida en Wall Street, y las acciones de Intel se disparaban un 10 % en las operaciones electrónicas.

Desde que comenzó el año, la cotizada se ha revalorizado un 171 %, impulsada por su restructuración bajo el mando de Tan y las inversiones multimillonarias del Gobierno de Estados Unidos y la fabricante de chips Nvidia.