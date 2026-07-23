Video: joven muere tras ser atropellada por un ómnibus en San Lorenzo

El trágico hecho ocurrió alrededor de las 8:20 sobre la Avda. Avelino Martínez casi República de Croacia, en el barrio Espíritu Santo de San Lorenzo.

La víctima fue identificada como Iris Anahí Espínola Rivas, de 18 años, domiciliada en el barrio Isla Bogado de Luque.

De acuerdo con el informe policial, la joven descendió de un ómnibus de la empresa San José Obrero, Línea 187 de Guarambaré y, cuando intentaba cruzar la avenida, fue atropellada por otro colectivo de la misma empresa, cuyo conductor ya fue aprehendido. A consecuencia del violento impacto, la víctima falleció prácticamente de manera instantánea.

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El conductor involucrado fue identificado como Eduardo Ramírez Montiel, de 44 años, quien guiaba un ómnibus Mercedes Benz Marco Polo Torino perteneciente a la empresa San José Obrero SA.

Hasta el lugar acudieron agentes de la Subcomisaría N° 6 Espíritu Santo de San Lorenzo. También estuvieron funcionarios del Ministerio Público, quienes confirmaron que la joven ya no presentaba signos de vida.

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Intervinieron la fiscala Viviana Riveros, el médico forense Hugo Leguizamón y personal del Departamento de Criminalística del Área Central para las diligencias correspondientes.