Feriado del 15 de agosto: ¿se traslada o no?

¿Habrá fin de semana largo por el feriado del 15 de agosto? Esa es una de las preguntas que muchos paraguayos se hacen, ya que este año el aniversario de la fundación de Asunción coincide con un sábado. La posibilidad de trasladar el asueto al viernes 14 o al lunes 17 genera expectativas entre los trabajadores y quienes planean viajar o descansar.

Sin embargo, hasta el momento, el 15 de agosto es un feriado fijo, por lo que no está previsto ningún cambio.

No obstante, esa situación podría modificarse si el Poder Ejecutivo decide emitir un decreto que disponga el traslado de la fecha.

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Origen y significado

La fundación de Asunción, el 15 de agosto de 1537, marcó el inicio de un largo proceso de mestizaje y construcción de una identidad nacional paraguaya.

La ciudad, ubicada en un punto estratégico del río Paraguay, se convirtió rápidamente en un centro político, económico y cultural de la región.

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Actividades y celebraciones

Para conmemorar este aniversario, la Municipalidad de Asunción y la Secretaría de Cultura cada año organizan una serie de actividades culturales y recreativas, como conciertos, ferias, exposiciones y desfiles.

Las calles del microcentro y, sobre todo la calle Palma, suelen ser el foco de los eventos, además de la Costanera de Asunción y el Palacio de López.

Estos eventos permiten a los ciudadanos revivir la historia de la ciudad y disfrutar de un día en familia.