Video: andamio de edificio en construcción cae sobre academia de danza en Asunción

En horas de la mañana de este jueves, una estructura de hierro que se hallaba en la parte superior de un edificio en construcción de decenas de pisos de altura se desplomó y cayó sobre un local donde funciona una academia de danza, en el barrio Madame Lynch de la ciudad de Asunción.

El edificio en construcción y la academia de danza se encuentran uno al lado del otro sobre la avenida Molas López, entre las calles Hérib Campos Cervera y San Juan XXIII.

El célebre bailarín Luis Calderini, propietario de la academia de danza afectada, comentó a ABC Cardinal que la estructura que cayó sobre su local parece ser parte de un andamio como los que se utilizan para alzar cargas en obras de construcción.

La estructura de hierro destruyó una oficina administrativa y otra sala del local. “Desapareció mi oficina, rompió todo”, lamentó Calderini.

No hay heridos

Calderini comentó que había terminado sus clases de la mañana y había vuelto a su casa, pero se estaba dirigiendo de vuelta a la academia para buscar algunos elementos de trabajo cuando ocurrió la caída.

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“Podría haber muerto mi secretaria o el guardia”, dijo.

Afortunadamente, ninguna persona resultó herida.

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El bailarín e instructor de danza afirmó que no se trata del primer problema similar que ha tenido con la obra en construcción junto a su academia. Afirmó que la empresa constructora responsabilizó a una firma tercerizada de lo ocurrido hoy.