Ciencia
27 de julio de 2026 a la - 06:00

Esquizofrenia: síntomas, causas y tratamientos de un trastorno aún rodeado de mitos

Concepto de esquizofrenia.
Concepto de esquizofrenia.Shutterstock

La esquizofrenia no es “doble personalidad”: es un trastorno cerebral complejo que afecta percepción, pensamiento y motivación. Entender sus mecanismos y señales tempranas importa porque el diagnóstico y el tratamiento oportunos reducen discapacidad y estigma.

Por ABC Color

Qué es la esquizofrenia

La esquizofrenia es un trastorno mental grave en el que se desorganiza la forma de interpretar el mundo: pueden aparecer experiencias psicóticas (como delirios o alucinaciones) y, además, cambios persistentes en cognición, emociones y vida social.

Concepto de esquizofrenia.
Concepto de esquizofrenia.

Síntomas de esquizofrenia

Los síntomas se agrupan en tres grandes áreas. Los positivos (algo que “se agrega”) incluyen delirios, alucinaciones —sobre todo auditivas— y pensamiento o conducta desorganizada.

Concepto de esquizofrenia.
Concepto de esquizofrenia.

Los negativos (algo que “falta”) se expresan como apatía, aislamiento, empobrecimiento afectivo o dificultad para iniciar actividades.

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Y los cognitivos afectan atención, memoria de trabajo y planificación, claves para estudiar o trabajar.

Causas de la esquizofrenia

No hay una causa única. La evidencia apunta a un modelo multifactorial: genética (muchos genes de pequeño efecto), desarrollo cerebral y factores ambientales.

Entre estos últimos se investigan complicaciones perinatales, estrés temprano, trauma, consumo de cannabis de alta potencia en personas vulnerables y contextos de adversidad. Nada de esto implica “culpas” individuales: habla de riesgo, no de destino.

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Primeros signos: ¿a qué edad aparece?

Suele comenzar a fines de la adolescencia o en la adultez temprana (aprox. 15–30 años), con inicio algo más temprano en varones.

Antes del primer brote pueden aparecer señales sutiles: descenso del rendimiento, retraimiento, insomnio, sospechas inusuales, lenguaje más confuso o pérdida de interés.

Estos cambios no confirman esquizofrenia, pero sí justifican evaluación clínica, sobre todo si progresan.

Qué diferencia hay entre psicosis y esquizofrenia

Psicosis es un síndrome (pérdida de contacto con la realidad) que puede ocurrir por depresión grave, bipolaridad, sustancias o enfermedades médicas.

Esquizofrenia es un diagnóstico cuando esos síntomas se sostienen en el tiempo y se acompañan de deterioro funcional y otras alteraciones características.

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Diferencia entre esquizofrenia y “personalidad múltiple”

La “personalidad múltiple” refiere al trastorno de identidad disociativo, vinculado a disociación y trauma, con estados de identidad distintos.

En la esquizofrenia, el núcleo no es la identidad, sino la psicosis y la desorganización. Confundirlos alimenta mitos y retrasa el acceso a ayuda.

Esquizofrenia en jóvenes

En jóvenes, el impacto educativo y social puede ser alto, pero también es la etapa donde intervenir temprano mejora el pronóstico: programas de primeros episodios, apoyo familiar y continuidad terapéutica reducen recaídas y hospitalizaciones.

Cómo se trata la esquizofrenia

El tratamiento combina antipsicóticos (para síntomas psicóticos), psicoterapia orientada a habilidades y afrontamiento, rehabilitación psicosocial, apoyo educativo/laboral y trabajo con la familia.

La adherencia y el seguimiento son tan importantes como la elección del fármaco: se busca la dosis mínima eficaz y monitoreo de efectos adversos.

¿La esquizofrenia tiene cura?

Hoy se habla más de recuperación que de “cura” única. Algunas personas logran remisión prolongada; otras requieren tratamiento continuo.

Lo central es que el curso no está fijado de antemano: diagnóstico temprano, sostén social y abordaje integral cambian trayectorias.

Cómo ayudar a una persona con esquizofrenia

Ayuda práctica es escuchar sin confrontar delirios, acompañar a controles, promover rutinas, sueño y reducción de alcohol/drogas, y aprender a reconocer señales de recaída.

Con tratamiento y apoyos, muchas personas estudian, trabajan y tienen vínculos; “vida normal” no significa ausencia total de síntomas, sino funcionamiento posible y proyectos propios.

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