Clima en Paraguay: ¿cuánto calor tendremos hoy y cuándo vuelven las lluvias?

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos del noreste, sin grandes probabilidades de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.
Sin embargo, las condiciones del tiempo volverían a cambiar desde mañana, martes, con precipitaciones dispersas principalmente hacia el centro y sur del país. Las lluvias se extenderían al resto del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción, el miércoles.
Comienza una semana predominantemente cálida en Paraguay y hoy se esperan temperaturas máximas de 31 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este, 29 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco. Las mínimas estarían hoy entre 18 y 23 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del lunes
|Temperatura máxima del lunes
Concepción
22 °C
34 °C
San Pedro
22 °C
33 °C
Caacupé
21 °C
31 °C
Villarrica
20 °C
30 °C
Coronel Oviedo
20 °C
31 °C
Caazapá
20 °C
30 °C
Encarnación
19 °C
29 °C
San Juan Bautista
20 °C
30 °C
Paraguarí
20 °C
30 °C
Ciudad del Este
18 °C
28 °C
Asunción
21 °C
31 °C
Pilar
20 °C
30 °C
Pedro Juan Caballero
20 °C
32 °C
Salto del Guairá
19 °C
28 ºC
Pozo Colorado
22 °C
34 °C
Fuerte Olimpo
23 °C
37 °C
Mariscal Estigarribia
22 °C
35 °C
Se esperan temperaturas similares mañana y un muy leve descenso de la temperatura el miércoles, con una máxima de 27 grados en la capital.