Clima en Paraguay: ¿cuánto calor tendremos hoy y cuándo vuelven las lluvias?

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos del noreste, sin grandes probabilidades de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Sin embargo, las condiciones del tiempo volverían a cambiar desde mañana, martes, con precipitaciones dispersas principalmente hacia el centro y sur del país. Las lluvias se extenderían al resto del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción, el miércoles.

Comienza una semana predominantemente cálida en Paraguay y hoy se esperan temperaturas máximas de 31 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este, 29 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco. Las mínimas estarían hoy entre 18 y 23 grados.

Ciudad Temperatura mínima del lunes Temperatura máxima del lunes Concepción 22 °C 34 °C San Pedro 22 °C 33 °C Caacupé 21 °C 31 °C Villarrica 20 °C 30 °C Coronel Oviedo 20 °C 31 °C Caazapá 20 °C 30 °C Encarnación 19 °C 29 °C San Juan Bautista 20 °C 30 °C Paraguarí 20 °C 30 °C Ciudad del Este 18 °C 28 °C Asunción 21 °C 31 °C Pilar 20 °C 30 °C Pedro Juan Caballero 20 °C 32 °C Salto del Guairá 19 °C 28 ºC Pozo Colorado 22 °C 34 °C Fuerte Olimpo 23 °C 37 °C Mariscal Estigarribia 22 °C 35 °C

Se esperan temperaturas similares mañana y un muy leve descenso de la temperatura el miércoles, con una máxima de 27 grados en la capital.