Clima
27 de julio de 2026 a la - 05:25

Clima en Paraguay: ¿cuánto calor tendremos hoy y cuándo vuelven las lluvias?

Así se presentó el cielo al amanecer de este domingo 9 de junio.
Gentileza

Este lunes llega con temperaturas altas y un alivio luego de una semana lluviosa. Sin embargo, las precipitaciones no tardarían mucho en volver, según el pronóstico extendido.

Por ABC Color

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos del noreste, sin grandes probabilidades de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Sin embargo, las condiciones del tiempo volverían a cambiar desde mañana, martes, con precipitaciones dispersas principalmente hacia el centro y sur del país. Las lluvias se extenderían al resto del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción, el miércoles.

Comienza una semana predominantemente cálida en Paraguay y hoy se esperan temperaturas máximas de 31 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este, 29 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco. Las mínimas estarían hoy entre 18 y 23 grados.

CiudadTemperatura mínima del lunesTemperatura máxima del lunes

Concepción

22 °C

34 °C

San Pedro

22 °C

33 °C

Caacupé

21 °C

31 °C

Villarrica

20 °C

30 °C

Coronel Oviedo

20 °C

31 °C

Caazapá

20 °C

30 °C

Encarnación

19 °C

29 °C

San Juan Bautista

20 °C

30 °C

Paraguarí

20 °C

30 °C

Ciudad del Este

18 °C

28 °C

Asunción

21 °C

31 °C

Pilar

20 °C

30 °C

Pedro Juan Caballero

20 °C

32 °C

Salto del Guairá

19 °C

28 ºC

Pozo Colorado

22 °C

34 °C

Fuerte Olimpo

23 °C

37 °C

Mariscal Estigarribia

22 °C

35 °C

Se esperan temperaturas similares mañana y un muy leve descenso de la temperatura el miércoles, con una máxima de 27 grados en la capital.