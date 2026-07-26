Insólito: Kevin Altez fue expulsado tras dar cabezazo al árbitro en el fútbol de Chile

La polémica se originó a los 86 minutos, cuando Huachipato perdía 3-2 y varios jugadores reclamaron al juez por haber detenido una jugada en lugar de aplicar la ley de ventaja tras un choque entre el arquero Alejandro Santander y el defensor Franco Bechtholdt, ambos de Cobresal.

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En medio de la discusión, Altez quedó cara a cara con el árbitro y otorgó un cabezazo, por lo que fue expulsado inmediatamente.

El árbitro Jona encara a jugador de Huachipato Altez que lo agrede con un cabezazo en la nariz. Que linda vuelta del fútbol chileno pic.twitter.com/OQgECRbxkf — Escobillana (@escobillana) July 25, 2026

Una vez finalizado el encuentro, el árbitro Héctor Jona aseguró haber recibido un golpe en la nariz por parte del jugador uruguayo, situación que podría derivar en una severa sanción disciplinaria.

Formado en Montevideo City Torque, con pasos por Defensor Sporting y las selecciones juveniles de Uruguay, Altez disputa su primera temporada en Huachipato. En lo que va de 2026 acumula 21 partidos, con dos goles, una asistencia, tres tarjetas amarillas y la expulsión sufrida este fin de semana.