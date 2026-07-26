“Vitamina” Sánchez analizó el debut de Braian Romero con la camiseta de Olimpia

El argentino reconoció que el desarrollo del juego no siempre favoreció las características del delantero, especialmente en la lucha contra los defensores rivales: “Es un jugador que en el juego directo que tuvimos que hacer por momentos desde los pies de Gastón Olveira, porque el rival nos vinculaba y empezaba a jugar mano a mano y no teníamos posibilidades de salir, en esas pelotas aéreas frontales, probablemente en la medida que no le vengan al cuerpo, perdía, producto de una cuestión física con los centrales rivales. Pero entendemos que hizo un partido correcto, después es lógico que se va a ir ensamblando cada día mejor. Es un buen jugador, muy inteligente. El equipo propone, con lo cual entendemos que con el correr de los partidos él va a ir mejorando”.

El conductor franjeado también repasó jugadas puntuales donde el equipo merodeó el gol, asegurando que el atacante estuvo cerca de gravitar en el marcador: “Braian Romero, estuvo la jugada del fuera de juego donde asiste a Romero. Tuvo la situación esa clara donde Eduardo se va por derecha, la que hacía mención, y bueno, le yerra al arco. Hay un centro de Raúl promediando el primer tiempo que él anticipa y no llega a conectar”.

Respaldado por su jerarquía e historial

Para finalizar, el adiestrador de Olimpia echó mano a la trayectoria del futbolista para pedir paciencia y destacar que la categoría del atacante saldrá a relucir con el correr de los partidos: “Entendemos que tiene muy buenos movimientos, un 9 que hace las cosas muy bien. Lo demostró a través de su carrera, jugador que jugó en Paranaense, en Inter de Porto Alegre, en River, Independiente; llega ahora de Vélez con muchísima trayectoria, campeón y goleador de la Copa Sudamericana. Hay un montón de atributos que lo ponen en un lugar de privilegio y, probablemente con el tiempo vaya subiendo su nivel. Pero ya hoy, cuando uno empieza a ver sus movimientos, empieza a ver que es un jugador muy inteligente y que va a ser un jugador que no tenemos ninguna duda que le va a dar mucho a Olimpia”.