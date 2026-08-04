Bezos vende 15 millones de acciones de Amazon tras alcanzar su máximo valor

Bezos, que dejó la dirección ejecutiva de Amazon y hoy en día se dedica a su empresa espacial Blue Origin y a la filantropía, vendió parte de sus acciones de fundador a través de la financiera Morgan Stanley, de acuerdo con datos de la Comisión de Mercado y Valores (EE.UU.).

Amazon sobrepasó ayer una capitalización de 3 billones de dólares, impulsada en los últimos días por unos sólidos resultados en el segundo trimestre, en los que reportó un beneficio de 62.647 millones de dólares, un 244 % más interanual, y una facturación de 200.606 millones, un 20 % más, por encima de las expectativas del mercado.

El tercer hombre más rico del mundo, como otros fundadores de empresas, suele vender acciones con regularidad mediante programas establecidos con antelación y configurados independientemente de la marcha en bolsa de la cotizada. En esta ocasión, la venta fue deliberada.

En el documento de la SEC figura también que el 4 de mayo Bezos donó 220.200 acciones a organizaciones sin ánimo de lucro "que pueden haber vendido sus acciones" desde entonces.

Tras conocerse la venta de acciones de Bezos, el valor de Amazon bajaba un 1,8 % durante la sesión. En el último año, la capitalización de la firma ha aumentado un 30 %.