Clima en Paraguay: más tormentas hoy y descenso de la temperatura en próximos días

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos del noreste, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco después de las 3:00 de hoy está activa una alerta meteorológica por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” en tres departamentos del norte del país: Amambay, el centro de Alto Paraguay y el centro de Boquerón.

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El clima lluvioso se mantendría en Paraguay mañana, jueves, y las precipitaciones podrían persistir al menos hasta el viernes.

Pronto volvería el ambiente fresco

El ambiente se mantiene cálido y hoy se esperan temperaturas máximas de 27 grados centígrados en Asunción, 26 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 33 en el Chaco.

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Ciudad Temperatura mínima del miércoles Temperatura máxima del miércoles Concepción 19 °C 27 °C San Pedro 19 °C 26 °C Caacupé 19 °C 25 °C Villarrica 17 °C 25 °C Coronel Oviedo 18 °C 26 °C Caazapá 17 °C 26 °C Encarnación 17 °C 26 °C San Juan Bautista 17 °C 26 °C Paraguarí 18 °C 25 °C Ciudad del Este 17 °C 26 °C Asunción 17 °C 27 °C Pilar 18 °C 26 °C Pedro Juan Caballero 19 °C 27 °C Salto del Guairá 17 °C 27 ºC Pozo Colorado 19 °C 29 °C Fuerte Olimpo 21 °C 33 °C Mariscal Estigarribia 20 °C 31 °C

La temperatura se mantendría similar mañana. Sin embargo, se espera un importante descenso el viernes, con una máxima que en Asunción llegaría solo a 19 grados y una mínima de 14 grados en la capital y de hasta 12 grados en el sur del país.