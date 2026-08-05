Clima
05 de agosto de 2026 a la - 05:29

Clima en Paraguay: más tormentas hoy y descenso de la temperatura en próximos días

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Carlos Lemos

El clima se mantiene inestable en Paraguay y hoy se registrarían de nuevo precipitaciones y tormentas eléctricas en gran parte del país. Tres departamentos del norte están en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” esta mañana.

Por ABC Color

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos del noreste, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco después de las 3:00 de hoy está activa una alerta meteorológica por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” en tres departamentos del norte del país: Amambay, el centro de Alto Paraguay y el centro de Boquerón.

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El clima lluvioso se mantendría en Paraguay mañana, jueves, y las precipitaciones podrían persistir al menos hasta el viernes.

Pronto volvería el ambiente fresco

El ambiente se mantiene cálido y hoy se esperan temperaturas máximas de 27 grados centígrados en Asunción, 26 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 33 en el Chaco.

CiudadTemperatura mínima del miércolesTemperatura máxima del miércoles

Concepción

19 °C

27 °C

San Pedro

19 °C

26 °C

Caacupé

19 °C

25 °C

Villarrica

17 °C

25 °C

Coronel Oviedo

18 °C

26 °C

Caazapá

17 °C

26 °C

Encarnación

17 °C

26 °C

San Juan Bautista

17 °C

26 °C

Paraguarí

18 °C

25 °C

Ciudad del Este

17 °C

26 °C

Asunción

17 °C

27 °C

Pilar

18 °C

26 °C

Pedro Juan Caballero

19 °C

27 °C

Salto del Guairá

17 °C

27 ºC

Pozo Colorado

19 °C

29 °C

Fuerte Olimpo

21 °C

33 °C

Mariscal Estigarribia

20 °C

31 °C

La temperatura se mantendría similar mañana. Sin embargo, se espera un importante descenso el viernes, con una máxima que en Asunción llegaría solo a 19 grados y una mínima de 14 grados en la capital y de hasta 12 grados en el sur del país.