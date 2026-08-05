Clima en Paraguay: más tormentas hoy y descenso de la temperatura en próximos días

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos del noreste, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Desde poco después de las 3:00 de hoy está activa una alerta meteorológica por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” en tres departamentos del norte del país: Amambay, el centro de Alto Paraguay y el centro de Boquerón.
Lea más: Preocupación por El Niño se centra en las ciudades, según jefe de dragado de la ANNP
El clima lluvioso se mantendría en Paraguay mañana, jueves, y las precipitaciones podrían persistir al menos hasta el viernes.
Pronto volvería el ambiente fresco
El ambiente se mantiene cálido y hoy se esperan temperaturas máximas de 27 grados centígrados en Asunción, 26 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 33 en el Chaco.
|Ciudad
|Temperatura mínima del miércoles
|Temperatura máxima del miércoles
Concepción
19 °C
27 °C
San Pedro
19 °C
26 °C
Caacupé
19 °C
25 °C
Villarrica
17 °C
25 °C
Coronel Oviedo
18 °C
26 °C
Caazapá
17 °C
26 °C
Encarnación
17 °C
26 °C
San Juan Bautista
17 °C
26 °C
Paraguarí
18 °C
25 °C
Ciudad del Este
17 °C
26 °C
Asunción
17 °C
27 °C
Pilar
18 °C
26 °C
Pedro Juan Caballero
19 °C
27 °C
Salto del Guairá
17 °C
27 ºC
Pozo Colorado
19 °C
29 °C
Fuerte Olimpo
21 °C
33 °C
Mariscal Estigarribia
20 °C
31 °C
La temperatura se mantendría similar mañana. Sin embargo, se espera un importante descenso el viernes, con una máxima que en Asunción llegaría solo a 19 grados y una mínima de 14 grados en la capital y de hasta 12 grados en el sur del país.