Congreso adjudicó por vía de excepción un monumento de G. 563 millones

Mientras el debate público se concentraba en la crisis financiera del Instituto de Previsión Social y otros proyectos, el Congreso Nacional inició y concluyó una licitación para la construcción de un monumento por G. 563.340.000 mediante la modalidad de Contratación por Vía de la Excepción (CVE) con difusión previa.

La adjudicación benefició al artista plástico Ricardo Núñez, conocido por sus últimas grandes esculturas de la Virgen de Caacupé. La obra, denominada “Homenaje a los Héroes del Paraguay“, será construida en la ciudad de Fram, Itapúa. Según el contrato, tendrá una altura de 12 metros, una base de 2 metros y una estructura escultórica de 10 metros. La ejecución del contrato quedó bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional de Puesta en Valor, organismo encargado del seguimiento administrativo de la obra que, según los datos, estará ubicada en el centro de la ciudad de Fram.

El precio se fijó con una sola cotización

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) informó que el precio referencial fue elaborado únicamente con el presupuesto presentado por el propio artista que finalmente resultó adjudicado.

Según argumentaron, no encontraron bienes similares en portales públicos de compras ni referencias en cámaras de comercio u otras instituciones que permitieran una comparación de mercado.

En consecuencia, no existió un análisis comparativo con otros escultores ni con obras similares. El monto quedó sustentado exclusivamente en la oferta del proveedor que obtuvo el contrato.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pliego de bases y condiciones fue difundido el 5 de marzo. Inicialmente, la presentación de ofertas estaba prevista para el 27 de marzo, pero luego de dos prórrogas, la apertura de sobres finalmente se hizo el 21 de abril. La licitación no fue difundida en los portales del Congreso ni dada a conocer públicamente, solo fue cargada al portal de la DNCP. Ricardo Núñez fue el único en presentar una oferta y luego fue adjudicado mediante una resolución firmada el 11 de mayo por el presidente Basilio “Bachi” Núñez.

Lea más: Video: instalan imponente escultura de la virgen de Caacupé en Tupãsy Ykuá

La DNCP observó el procedimiento

La adquisición de obras de arte bajo el mecanismo de la vía de la excepción está prevista en el artículo 47 del Decreto N.º 2264/24, pero establece dos exigencias específicas: justificar la necesidad de la especialización artística y demostrar la capacidad del autor para la obra solicitada.

Antes de autorizar el proceso, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) emitió una nota de reparo en la que calificó de “deficiente” el dictamen elaborado por el Congreso. Señaló que no se presentaban suficientes evidencias de la experiencia específica del artista en esculturas monumentales, requisito previsto en el mencionado decreto, para recurrir a la compra de obras de arte por esa vía.

Además, la DNCP solicitó información técnica verificable que demostrara que no existían otros artistas capaces de ejecutar una obra de estas características y cuestionó la fundamentación del estudio de mercado.

La Comisión respondió relatando la trayectoria artística de Ricardo Núñez y destacando su técnica realista. También mencionó varias distinciones otorgadas incluso por el Congreso Nacional. Además, se presentó un portafolio de trabajos que está compuesto principalmente con monumentos elaborados en el país desde el año 2024, aproximadamente.

La Comisión Nacional de Puesta en Valor sostuvo que el monumento proyectado “posee características únicas que solo pueden ser plasmadas por el saber artístico del artista Ricardo Núñez” y por ello no se realizó ninguna comparación con otros artistas.

Asimismo, se reafirmó que el precio fue obtenido a partir de la cotización del propio artista debido a la inexistencia de referencias comparables. Tras estas aclaraciones, el procedimiento continuó hasta su adjudicación.

Lea más: Reculada con el obelisco: fondos se usarán en reparación de ascensores

Una obra de gran valor

Ricardo Núñez confirmó a ABC que fue contactado por la Comisión Nacional de Puesta en Valor para presentar una propuesta y que, a partir de ese pedido, elaboró tanto el diseño como la maqueta del monumento.

Aseguró que el proceso previo a la adjudicación se prolongó durante casi seis meses debido a los trámites para convertirse en proveedor del Estado. “No fue fácil conseguir todos los documentos y hasta estuve a punto de desistir“, sostuvo.

El escultor también defendió su trayectoria en obras monumentales, recordando sus trabajos en Caacupé y su participación como colaborador en esculturas realizadas en Buenos Aires. Además, aseguró que es el único en trabajar con realismo utilizando cemento.

Explicó que el conjunto escultórico será íntegramente de su autoría pero trabajará con un gran equipo de colaboradores, debido al tamaño de la obra.

El artista indicó que el monumento representará a Ramona González, la enfermera que se disfrazó de hombre para participar en la Guerra del Chaco, además de un campesino y el soldado desconocido, sobre una base que simulará piedra y con una bandera paraguaya de tela. “Creo que va a ser una de las esculturas más importantes creadas en Paraguay“, afirmó.

Lea más: Mientras quieren levantar un obelisco, piden clausurar único ascensor caído en Diputados

El director de la Comisión Nacional de Puesta en Valor, Almide Alcaraz, indicó que el proyecto forma parte de un plan impulsado desde el 2025 para instalar monumentos con motivo del Centenario de la Paz del Chaco y recuperar sitios históricos en distintos puntos del país. Señaló que el monumento será financiado con fondos propios de la Comisión.

En ese contexto, afirmó que para cada obra que se está proyectando se conforma un equipo técnico que define el perfil artístico requerido. Alcaraz sostuvo que, en este caso, se buscaba una escultura de gran formato con un alto grado de realismo, capaz de representar “a la mujer, al soldado paraguayo y al campesino que se alistó para la Guerra del Chaco”. Por esa razón –agregó– se optó por la vía de la excepción para adjudicar a un artista con experiencia específica en ese tipo de trabajos.

Plan conmemorativo

El funcionario afirmó que Ricardo Núñez es actualmente “el único” artista que reúne esas condiciones. Asimismo, resaltó que, además del aspecto artístico, debía cumplir requisitos administrativos como contar con taller propio, acreditar experiencia en obras de gran envergadura y demostrar capacidad técnica para ejecutar el proyecto.

Respecto a la falta de competencia, Alcaraz aseguró que la comisión recurrió a otros artistas para que presentaran propuestas, pero sostuvo que estas no reunían los requisitos exigidos para el proyecto y por ello no presentaron sus postulaciones.

Cuestionan falta de difusión

Luis Ocampos, presidente de Artistas Visuales del Paraguay Asociados (Avispa), afirmó que desde el gremio desconocían completamente el llamado impulsado por el Congreso.

Señaló que justamente una de las demandas históricas del sector es que las obras públicas de carácter monumental sean convocadas mediante concursos abiertos, para que los artistas puedan presentar propuestas y competir en igualdad de condiciones.

Ocampos también rechazó la idea de que no existan otros escultores paraguayos con capacidad para ejecutar una obra de esa magnitud y mencionó, entre otros, a Javier Guggiari, Juan Pablo Pistilli e Ingrid Seall, quien elaborará la escultura de la Virgen de la Asunción en la Costanera Norte de Asunción.

“Estoy de acuerdo en que una obra de arte monumental tenga un presupuesto acorde, pero así también tiene que ser transparente. Los artistas tienen que poder conocer estos llamados”, concluyó.