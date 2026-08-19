Éxito de una recogida de firmas en Suiza para pedir la prohibición de las gafas conectadas

La petición ha sido promovida por Campax, una organización suiza de campañas y movilización ciudadana, bajo el lema "No son juguetes para acosadores: prohibamos las gafas conectadas".

La iniciativa planteará al ministro de Justicia y Policía, Beat Jans, la prohibición inmediata de la comercialización en Suiza de gafas con cámaras y micrófonos integrados que hacen que cualquiera pueda ser filmado de forma discreta y sin su consentimiento.

"Los responsables políticos deben actuar antes de que esta tecnología se generalice aún más y de que haya personas que sufran perjuicios como consecuencia de grabaciones clandestinas", sostiene el argumentario de la campaña.

Asimismo, señala casos de abusos en distintas partes del mundo, como uno reciente ocurrido en Alemania, donde varias mujeres fueron filmadas sin su consentimiento y posteriormente descubrieron las imágenes en las redes sociales.

Los niños también están en el centro de las preocupaciones, especialmente en piscinas y vestuarios.

Más de siete millones de estas gafas fueron vendidas en el mundo el año pasado y las dos principales plataformas de venta en línea de Suiza han registrado un aumento del 44 % de sus ventas entre enero y mayo pasados.

Otro aspecto que preocupa es el interés de la tecnológica Meta de dotar a este producto de un sistema de reconocimiento facial, lo que de inmediato generó inquietud por el impacto que esto puede tener en la privacidad.

Los promotores de la petición consideran que la pequeña luz que indica que se está grabando no es suficiente y sostienen que con estas gafas toda la calle se convierte en un espacio de grabación.