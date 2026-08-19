Alquilaba autos y luego los vendía: detienen a un hombre con más de 70 denuncias en su contra

Una vigilancia montada sobre la Ruta D027 culminó la tarde del pasado lunes con la detención de Juan Marcelo Aquino, de 47 años, quien era buscado por la Justicia en el marco de dos investigaciones distintas por apropiación.

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De acuerdo con las investigaciones, el detenido actuaba mediante una mecánica bien estructurada que dejaba dos víctimas en cada operación: el propietario original del rodado y el comprador de buena fe.

Aquino alquilaba los vehículos —ya fuera a través de aplicaciones o directamente en playas de venta— y, en cuestión de días, procedía a desconectar los sistemas de rastreo GPS.

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Posteriormente, mediante la falsificación de títulos, cédulas verdes y contratos privados de compraventa, promocionaba los automóviles en redes sociales.

Una vez concretado el negocio y cobrado el dinero en efectivo, el sospechoso desaparecía, dejando a las víctimas con un contrato nulo y la posterior pérdida del vehículo, el cual debía ser devuelto a sus dueños legítimos.

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El procedimiento

El procedimiento se concretó alrededor de las 18:30 a la altura de la calle Carlos Antonio López en San Lorenzo, donde agentes del Departamento de Control de Automotores venían siguiendo la pista del sospechoso.

Tras ser abordado en la vía pública para una verificación de rutina, la consulta en la base de datos confirmó que registraba dos órdenes de captura pendientes: una librada en abril por la Fiscalía de Limpio y otra emitida apenas una semana atrás por la Unidad Penal N° 4 de San Lorenzo.

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Al momento de su interceptación, Aquino llevaba consigo la llave de un Toyota Ractis plateado que aguardaba en la playa de una estación de servicio cercana, listo para ser entregado a un comprador. La detención no solo evitó el fraude, sino que expuso el modus operandi de una red que acumuló decenas de denuncias y de causas abiertas.

Si bien el automóvil no figuraba con reporte de robo hasta ese momento, quedó retenido de forma preventiva para las pericias correspondientes.

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Por disposición del fiscal de turno, Gerardo Chamorro, tanto el detenido como el vehículo fueron trasladados a la sede central de Control de Automotores, donde Aquino permanece bajo custodia a disposición del Ministerio Público mientras avanzan las causas en su contra.