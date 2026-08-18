Pedrozo: Rutas del Este confirma versión del MOPC y afirma que fueron los propietarios quienes rechazaron oferta

La firma Rutas del Este S.A. confirmó lo expresado por las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobre el proceso de expropiación de los inmuebles afectados por las obras del paso a desnivel en el cruce Pedrozo, luego de que un grupo de propietarios negara públicamente haber entorpecido el avance del proyecto.

Rutas del Este es la empresa concesionaria a cargo de llevar adelante el proceso de expropiación necesario para la construcción de la obra, en momentos en que crece la presión pública por definir una solución al cruce donde el sábado pasado murieron seis personas en un accidente de tránsito.

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“El proceso se judicializó y eso retrasó ocho meses la obra”

El abogado Juan Guiñazú, representante legal de la firma, explicó que en diciembre del año pasado se realizó la oferta formal de compra a Carlos Ayala, uno de los propietarios que este martes se presentó ante la Cámara de Senadores para exponer su versión de los hechos.

Según el profesional, Ayala rechazó en aquel momento el monto ofrecido por su propiedad, motivo por el cual el caso terminó en la vía judicial. Esa judicialización, afirmó Guiñazú, derivó en un retraso de ocho meses en el avance de las obras del viaducto.

El abogado sostuvo que toda la documentación respaldatoria de las actuaciones de Rutas del Este se encuentra incorporada al expediente judicial que tramita el proceso de expropiación.

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Los montos ofrecidos, según la firma, correspondían a valores de mercado

Guiñazú remarcó que las ofertas realizadas por la concesionaria se ajustaron a los valores de mercado vigentes, y que fueron los propios propietarios quienes, en su momento, decidieron rechazarlas.

Esta versión contrasta con la brindada horas antes por Carlos Ayala y su hija Sandra, quienes sostuvieron ante los senadores que la disputa no pasa por una negativa a la expropiación, sino por un reclamo de “un justo precio” por sus tierras.

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El conflicto con Mocipar quedó destrabado

Respecto de otro de los inmuebles en litigio, vinculado a la firma Mocipar y al empresario Maxi Campana, Guiñazú relató que en un principio se contaba con la autorización correspondiente para el inicio de los trabajos, pero que posteriormente Campana se opuso a que estos continuaran.

El abogado informó que ese conflicto puntual quedó resuelto en el día de la fecha, lo que permitiría destrabar los trabajos en ese sector de la obra.