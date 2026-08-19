Video: motociclista quedó en estado crítico tras accidente en San Antonio

Un motociclista quedó en estado crítico luego de protagonizar un accidente de tránsito con una camioneta sobre la avenida San Antonio, en la ciudad del mismo nombre. El percance ocurrió este martes alrededor de las 21:40.

Según el voluntario Rey Arévalo, de la 15ª Compañía de Bomberos de Ñemby, la motocicleta impactó contra la parte posterior de la camioneta. El conductor del biciclo sufrió un traumatismo de cráneo y una posible fractura en la pierna izquierda.

Los bomberos que acudieron al sitio señalaron que el motociclista se encontraba consciente, pero presentaba una hemorragia profusa en la cabeza, por lo que requería un traslado urgente a un centro asistencial.

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Bomberos cuestionan demora de ambulancias

La atención del herido se complicó por la falta de ambulancias disponibles en la zona, según explicó Arévalo. El voluntario afirmó que la respuesta del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) suele ser tardía.

“Nosotros, al depender de SEME, tenemos una respuesta tardía de más o menos una hora, una hora y media”, afirmó el bombero. Agregó que, en situaciones extremas, la espera puede llegar a unas tres horas.

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El voluntario sostuvo que la falta de ambulancias constituye una necesidad que los bomberos enfrentan diariamente debido a la cantidad de accidentes registrados en la zona.

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Familiares consiguieron una ambulancia

Ante la demora, los familiares del motociclista gestionaron una ambulancia del Ministerio de Salud Pública para concretar el traslado.

Finalmente, el herido fue trasladado mediante una ambulancia del Centro de Salud de San Antonio, según explicó el bombero interviniente.

Arévalo remarcó que el estado del motociclista requería una atención y traslado rápidos, principalmente por el traumatismo de cráneo y la hemorragia que presentaba.

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Investigan las circunstancias del choque

El accidente involucró a una camioneta y una motocicleta. De acuerdo con imágenes de circuito cerrado, el biciclo impactó contra el costado del vehículo cuando este realizaba un giro en una esquina.

El voluntario señaló que, según comentarios recogidos en el lugar, el motociclista aparentemente no llevaba casco al momento del choque. Aclaró que este punto no pudo ser confirmado por los intervinientes y que la prioridad durante la asistencia fue estabilizar al herido.

Las circunstancias exactas del accidente y la responsabilidad de los involucrados deberán ser determinadas mediante el procedimiento correspondiente.