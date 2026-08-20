El microbioma de boca e intestino podría ayudar a detectar cánceres gastrointestinales

Un estudio liderado por la Universidad de Seúl investigó si los microbios orales llegan al tracto gastrointestinal y persisten en él de forma diferente en las personas con cáncer.

Los investigadores reclutaron a 507 voluntarios para que donaran muestras bucales y fecales. La cohorte incluía a 129 personas sanas; 215 con trastornos metabólicos, como hipertensión, diabetes tipo 2 o hiperlipidemia ; 77 con cáncer gástrico; y 86 con cáncer colorrectal.

El equipo utilizó la secuenciación genética para crear un índice boca-heces (MF), que mide en qué medida se encuentran variantes de secuencias microbianas idénticas en muestras orales y fecales de una misma persona. A continuación, evaluaron la capacidad del índice MF para distinguir a los pacientes con cáncer de las personas sanas y el análisis reveló que este estaba significativamente elevado en aquellos con cáncer gástrico o colorrectal, pero no en personas con trastornos metabólicos.

Esa asociación se mantuvo sólida incluso al tener en cuenta para los resultados el consumo de alcohol, la práctica regular de ejercicio y el índice de masa corporal.

La presencia de bacterias asociadas a la cavidad bucal en el intestino de los pacientes con cáncer “no fue del todo inesperada”, señaló la investigadora Sun Ha Jee, de la Universidad de Yonsei y una de las firmantes.

Lo que el equipo no había previsto fue cómo variaba la señal entre los distintos grupos de enfermedades, en qué medida se podía detectar únicamente en muestras bucales y hasta qué punto dependía de la forma en que se representaban las características microbianas, agregó.

El equipo también comparó las firmas encontradas en los pacientes con cáncer con los resultados de las pruebas de sangre oculta en heces, una herramienta estándar de cribado del cáncer colorrectal, y encontró una mayor sensibilidad en las muestras bucales que se recogieron mediante un enjuague bucal.

Los investigadores tienen previsto realizar un estudio para validar prospectivamente los hallazgos en personas que aún no hayan recibido un diagnóstico de cáncer, así como incorporar una secuenciación del metagenoma de mayor resolución.

Además, analizarán la causalidad, es decir, si el aumento del intercambio microbiano entre la boca y el intestino contribuye al desarrollo del cáncer, si el cáncer crea las condiciones que permiten que las bacterias bucales permanezcan en el tracto gastrointestinal, o ambas cosas.

Antes de que estos resultados puedan utilizarse en la práctica, serían necesarios estudios clínicos en poblaciones reales sometidas a cribado y, si se validan, el siguiente paso sería desarrollar una prueba no invasiva, dijo el investigador Tae Il Kim, de la Universidad de Yonsei.