Apple renueva sus Mac mini y Studio con los chips M6 y M5 Ultra centrados en la IA

La compañía de Cupertino destacó que el nuevo Mac mini llegará al mercado impulsado por los chips M6 y M5 Pro, los cuales ofrecen, según la empresa de la manzana mordida, un salto masivo en rendimiento y capacidad para la Inteligencia Artificial (IA).

El chip M6 marca un avance histórico para la empresa al ser su primer procesador desarrollado con tecnología de 2 nanómetros.

Gracias a esta arquitectura -integra una unidad central de procesamiento (CPU) de 12 núcleos, un procesador gráfico (GPU) de 12 núcleos y un motor neuronal dual de 16 núcleos-, el Mac mini con M6 es capaz de ofrecer un rendimiento de IA hasta cuatro veces más rápido en comparación con la generación anterior que operaba con el chip M4, de acuerdo con Apple.

Por su parte, el M5 Ultra, que está diseñado para profesionales, es el chip más potente jamás creado por la compañía. Este avanzado procesador dota al Mac Studio de hasta 36 núcleos de CPU y 80 núcleos de GPU.

Según la compañía, permite a cineastas, investigadores y desarrolladores ejecutar enormes modelos de lenguaje (LLM) de IA directamente en el dispositivo, de forma privada y sin depender de servicios en la nube.

A nivel de software, los nuevos sistemas operarán con el próximo sistema operativo macOS 27 Golden Gate, y la actualización del sistema incluye la plataforma Apple Intelligence y Siri AI.

Según la información proporcionada por la compañía, ambos sistemas informáticos se pueden reservar a partir de hoy y estarán disponibles en tiendas físicas de Estados Unidos desde el próximo 22 de septiembre.

El precio de salida del Mac mini con M6 se sitúa en los 899 dólares, mientras que el Mac Studio parte de los 2.499 dólares.

Finalmente, Apple precisó que la demandada opción de 512 gigabytes de memoria unificada para el Mac Studio estará disponible a finales de octubre.

Se esperan más anuncios de Apple en su evento de septiembre. La empresa presentará la nueva línea iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, los relojes inteligentes Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4 y, posiblemente, el primer iPhone plegable de la compañía.

Este será el primer evento liderado por John Ternus, quien asumirá el 1 de septiembre el imperio financiero consolidado por Tim Cook en Apple.