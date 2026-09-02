Descubren una estructura en forma de decágono en las nubes de Saturno

La EHU recordó que entre los muchos descubrimientos de las naves espaciales Voyager 1 y Voyager 2, que sobrevolaron el planeta de los anillos entre 1980 y 1981, destacó la presencia en sus nubes superiores de una formación con geometría de hexágono rodeando al polo norte del planeta.

Dicha estructura, conocida como el hexágono de Saturno, ha sobrevivido a nuestros días a lo largo de más de un año de ese planeta, que equivale a unos 30 años terrestres.

Nunca se observó nada semejante en ningún planeta del sistema solar y su naturaleza sigue siendo un desafío para los meteorólogos planetarios, apuntaron desde la EHU.

Curiosamente, pese a la simetría en la distribución de los vientos y en la dinámica atmosférica en Saturno, durante todos los años transcurridos desde entonces no se había observado una estructura semejante en el hemisferio sur, un hecho que desconcertaba a la comunidad investigadora.

Pero en el año 2023, a medida que el hemisferio sur de Saturno se iba haciendo más visible, las imágenes tomadas con el Telescopio Espacial Hubble (HST) mostraron, en lugar de un hexágono, una estructura decagonal (un polígono con 10 lados) alrededor de la región polar sur del planeta.

Las imágenes obtenidas posteriormente con el HST en los años 2024 y 2025, así como las logradas con telescopios en Tierra, confirmaron la existencia de dicha estructura.

Las fotografías muestran que algunos vértices del decágono están menos contrastados que otros, lo que sugiere que se trata de un fenómeno en desarrollo, quizás por ahora menos estable que el hexágono.

"Estamos realmente sorprendidos de este descubrimiento, totalmente inesperado, y que abre las puertas a una investigación detallada en los próximos años de esta peculiar estructura atmosférica y a su comparación con el hexágono", reconoció el profesor emérito de la EHU.

Para poder seguir la evolución del decágono con regularidad, la investigación se apoyó en las imágenes obtenidas por una amplia red de astrónomos aficionados. A través de sus telescopios, fueron capaces, a lo largo del pasado año, de observar los vértices del decágono, lo que permitió estudiar con precisión su movimiento.

Al igual que el hexágono, la nueva figura descubierta se encuentra inmersa en una corriente en chorro, cuya velocidad máxima es de unos 400 kilómetros por hora. No obstante, el propio decágono se mueve como un todo, lentamente con respecto a la rotación del planeta, a unos 10 kilómetros por hora de velocidad.

Simultáneamente, sus vértices avanzan realizando un movimiento oscilante, con un período de unos 32 días, algo no observado en el hexágono.

En paralelo, gracias a observaciones en el infrarrojo realizadas con el telescopio VLT del Observatorio del Hemisferio Sur (ESO) por un equipo angloamericano, se pudo estudiar la estructura térmica en la región del decágono y obtener medidas de los vientos que muestran cambios en su velocidad con la altura.

"No sabemos si tanto el hexágono como el decágono son estructuras enraizadas en profundidad en la atmósfera del planeta, bajo las capas de nubes superiores, o bien se trata de formaciones meteorológicas superficiales, que afectan solo a dichas nubes", explicó Sánchez-Lavega.