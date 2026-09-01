Desaparición de adolescente en Asunción: salió rumbo a clases de inglés y no llegó

La familia de Emma María Valentina González Patiño, de 17 años, denunció su desaparición este martes. La adolescente salió de su vivienda con destino al Ministerio de Defensa, donde debía asistir a clases de inglés, pero nunca llegó al lugar.

Según relató su padre, Augusto González Castagnino, Emma abordó un colectivo alrededor de las 14:30, frente al Colegio Experimental Paraguay-Brasil (CEPB), en Asunción. Desde entonces, sus familiares perdieron contacto con ella.

El padre explicó que, durante el trayecto por la avenida Carlos Antonio López, la adolescente se comunicó con una compañera y manifestó que se sentía mal. Posteriormente, habría descendido del colectivo en una estación de servicio, aunque la familia desconoce la ubicación exacta.

Lea más: Alerta Mafe: buscan a madre y su bebé desaparecido en Fernando de la Mora

Último contacto con su familia

González Castagnino contó que intentó comunicarse con su hija y que aproximadamente a las 17:00 ella atendió una llamada, pero la comunicación se cortó casi inmediatamente.

“Escuché la voz de ella”, relató el padre, quien señaló que solo percibió una especie de balbuceo y que Emma no llegó a decirle dónde se encontraba. Posteriormente, el teléfono continuó sonando hasta que, alrededor de las 18:30, ya apareció apagado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La familia recorrió distintos sectores de la zona en busca de la adolescente. También se comunicó con el Ministerio de Defensa, donde confirmaron que Emma no llegó a sus clases de inglés. Hasta el momento, ninguno de sus compañeros pudo aportar información sobre su paradero.

Lea más: Buscan con urgencia a adolescente de 15 años desaparecida en Coronel Oviedo

Denuncia y localización a nivel nacional

De acuerdo con el padre, una ubicación asociada al teléfono habría señalado San Lorenzo, aunque aclaró que no consideran que ese dato sea suficientemente preciso porque no cuentan con acceso a la cuenta de correo electrónico vinculada al dispositivo.

La desaparición ya fue denunciada ante la Comisaría 1ª de Asunción y se dispuso la localización de la adolescente a nivel nacional.

La familia solicita a cualquier persona que tenga información sobre Emma o que la haya visto desde esta tarde que se comunique al 0971 161612, número proporcionado por su padre, o que informe a la comisaría más cercana.

La búsqueda continúa y cualquier dato que pueda ayudar a establecer su paradero resulta relevante para la familia y las autoridades.