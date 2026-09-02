Peña sale del “modo rally” y reaparece anunciando mejoras para salud, pero internautas lo fulminan

Tras varios días de silencio en medio del recrudecimiento de la crisis sanitaria en Paraguay, el presidente de la República, Santiago Peña, reapareció a través de su cuenta en X para referirse a las demandas del sector salud.

En un mensaje difundido tras la presentación del proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2027, el mandatario prometió “más medicamentos, mejores condiciones laborales y una mejor infraestructura para nuestro sistema de salud pública”.

Más medicamentos, mejores condiciones laborales y una mejor infraestructura para nuestro sistema de salud pública.



Hoy damos un paso importante y seguiremos trabajando sin descansar en soluciones para que cada paraguayo, esté donde esté, reciba un servicio de salud completo,… pic.twitter.com/5LZiOgisR1 — Santiago Peña (@SantiPenap) September 2, 2026

Sin embargo, el anuncio oficial llega en un momento crítico para la atención sanitaria del país. La crisis escaló luego de la huelga nacional convocada por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) la semana pasada y la posterior renuncia masiva de profesionales especialistas, medida tomada ante el estancamiento de las negociaciones y la falta de acuerdos concretos con la ministra de Salud, María Teresa Barán, y el ministro de Economía, Óscar Lovera.

Durante los momentos de mayor tensión del conflicto gremial y las protestas en los principales centros asistenciales, el jefe de Estado estuvo ausente de la capital para presenciar el desarrollo de la fecha del Mundial de Rally en el departamento de Itapúa, lo cual causó malestar en diversos sectores de la ciudadanía y la comunidad médica.

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Lluvia de cuestionamientos e indignación en redes

La publicación del titular del Ejecutivo provocó una ola de reacciones adversas por parte de los internautas. En las respuestas a su posteo en la red social X, numerosos usuarios manifestaron su descontento calificando la propuesta presupuestaria como una “solución tardía e insuficiente” que no responde a la urgencia inmediata de los hospitales, donde la falta de insumos básicos y medicamentos vitales continúa afectando a miles de pacientes.

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Asimismo, gran parte de los comentarios cuestionaron duramente la “repentina” reaparición de Peña, recriminándole haber priorizado un evento deportivo sobre la atención de una huelga que paralizó servicios del sistema sanitario. Los reclamos ciudadanos hicieron hincapié en que prometer mejoras presupuestarias para el año 2027 no resuelve el desabastecimiento actual ni detiene la fuga de médicos especialistas de la red pública.

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