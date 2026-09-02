Digemabel identifica y localiza a empresario que amenazó con pistola a camionero

La supuesta amenaza se produjo al mediodía del viernes 28 de julio pasado, en Teniente Manuel Pino González entre Teniente Luis Miranda y Diagonal la Piedad, en el barrio Mbocayaty de Asunción, cerca del colegio St. Anne’s School.

Una persona que circulaba por el lugar en su vehículo grabó con su celular un incidente que involucró a los conductores de un camión mezclador de concreto Mercedes Benz y una camioneta Toyota Fortuner.

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En el video se ve que la camioneta Toyota Fortuner estaba obstaculizando el paso, por lo que el camionero le hizo un reclamo. Tras eso, el chofer de la Fortuner le apuntó con una pistola al camionero y supuestamente le advirtió que le dispararía.

Finalmente, en ese momento se reactivó el paso de los vehículos. El camionero después se presentó en la comisaría 10° de Asunción y radicó la denuncia.

Militares de la Digemabel intervinieron de oficio porque en el video del caso, que se viralizó en redes sociales, se ve claramente que se usó un arma de fuego.

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Fue así que los militares consiguieron primero los datos de la Toyota Fortuner, porque la chapa se ve en el video, descubrieron que el rodado está registrado a nombre de una empresa.

Después, los militares corroboraron que esa empresa tiene tres dueños y revisaron si alguno de ellos tiene armas de fuego registradas ante Digemabel.

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Uno de esos dueños de la empresa, Luciano Pereira Castelo, brasileño, de 68 años, efectivamente tiene registradas dos pistolas ante la Digemabel, una de ellas una Tanfoglio P19, calibre 9 milímetros, que es justamente similar a la que se ve en el video de la supuesta amenaza.

Con esa información, la Digemabel llegó ayer a la casa del brasileño, en Lambaré.

El afectado dijo a los militares que estaba arrepentido de lo que hizo y que iba a colaborar con todo. De hecho, entregó la pistola que se ve en el video y la otra arma que tenía, ambas con la licencia ya vencida, lo que además constituye una falta administrativa.

Los militares enviarán hoy los detalles de su procedimiento a la fiscala de la causa, María del Carmen Palazón Ambrasath, quien a su vez seguramente va a convocar al brasileño para explicar su conducta.

El brasileño Luciano Pereira Castelo ya fue investigado anteriormente en Paraguay por la Policía Nacional (PN).

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El 8 de setiembre de 2010, escapó antes de que allanaran su playa de venta de vehículos en Lambaré.

“El brasileño que ahora se encuentra prófugo se presentó como Luciano Pereira Castelo en Paraguay. Sin embargo, en su país la Policía Federal lo registró como Luciano Pampado Casquel, de 50 años, según informó el fiscal Francisco De Vargas, quien investiga el caso”, dice la crónica de ABC Color publicada al día siguiente del procedimiento.

“De Vargas explicó que Pereira Castelo o Pampado Casquel es investigado por falsificación de documentos o de identidad, además de lavado de dinero, ya que podría formar parte de un grupo de narcotraficantes y utilizaría la playa de venta de vehículos como pantalla”, añadía el reporte periodístico.