La mayor agencia de viajes china pone en venta vuelos al espacio por unos 760.000 dólares

La oferta, disponible en la aplicación de Ctrip, sitúa el punto de partida en Las Cruces, en el estado estadounidense de Nuevo México, y dedica los cuatro primeros días a actividades y preparación antes del vuelo, previsto para la quinta jornada.

El itinerario incluye una visita a Spaceport America, el puerto espacial desde el que opera Virgin Galactic, entrenamiento en una cabina simulada y un ensayo general antes del despegue, mientras que el sexto día está reservado para el regreso.

El precio incluye, entre otros conceptos, cinco noches de alojamiento, actividades de preparación y el vuelo espacial, pero deja fuera los billetes de avión para llegar a Estados Unidos, el visado y otros gastos personales, según la ficha consultada por EFE en Ctrip.

La plataforma muestra además un contador de 681 unidades vendidas, aunque no precisa si esa cifra corresponde a billetes ya adquiridos y pagados o a otro tipo de reservas u operaciones en la aplicación.

Virgin Galactic retiró en junio de 2024 su anterior nave, VSS Unity, después de su último vuelo comercial, y desarrolla actualmente su nueva generación de vehículos Delta, con los que prevé reanudar sus operaciones comerciales en 2027.

La comercialización en China de vuelos de una compañía estadounidense contrasta con la limitada cooperación espacial institucional entre Pekín y Washington, en medio de una creciente competencia tecnológica y estratégica entre ambas potencias.

La oferta aparece mientras compañías chinas preparan sus propios servicios de turismo espacial. En 2024, la firma Deep Blue Aerospace puso en preventa a través de Taobao dos billetes para un vuelo suborbital previsto también para 2027, con un precio inicial de 1,5 millones de yuanes (unos 211.000 dólares entonces).

Ese proyecto plantea una experiencia de unos doce minutos, con más de cinco minutos de ingravidez tras superar la línea de Kármán, situada a 100 kilómetros de altitud.