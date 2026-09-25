Unas 550.000 empresas mexicanas se suman a la IA en un año, pero falta talento

Pese a esto, el estudio también reveló que el 63 % de las organizaciones que ya las utilizan sigue en una etapa básica, brecha que, en parte, la UNIAT atribuyó a la falta de especialistas.

El crecimiento llevó a más de 2,5 millones el número de organizaciones que utilizan alguna herramienta de IA en México y se extendió entre empresas de todos los tamaños: la adopción alcanza el 47 % entre las pequeñas y medianas empresas, el 49 % en las grandes y el 52 % en las emergentes.

En este contexto, el director ejecutivo de UNIAT, Jorge Villalobos, afirmó que “la adopción crece, pero de forma superficial”, y señaló la necesidad de contar con profesionales capacitados para que las compañías puedan llevar estas herramientas a procesos más complejos.

Sin embargo, advirtió que "el 63% de las empresas usuarias permanece en una etapa básica de uso de IA, 24 % se ubica en un nivel intermedio y solo el 13 % utiliza sistemas avanzados o inteligencia artificial agéntica".

Los datos coinciden con otros indicadores del estudio de Strand Partners, presentado durante el AWS Summit Ciudad de México, según los cuales solo el 22 % de las organizaciones se considera preparada para avanzar hacia tecnologías como la IA agéntica.

Además, el 46 % de las empresas que ya emplean inteligencia artificial no cuenta con una forma confiable de medir el retorno de sus inversiones en esta tecnología.

En México, las ofertas de empleo que requieren habilidades relacionadas con inteligencia artificial alcanzaron unas 68.000 en 2025, frente a 33.000 un año antes, según el Barómetro de la IA en el mundo laboral 2026 de PwC.

La consultora identificó unas 32.300 nuevas posiciones vinculadas con perfiles que utilizan IA dentro de sus funciones y alrededor de 2.200 para desarrolladores con capacidades técnicas avanzadas, estas últimas con un crecimiento del 59,5 %.

Por su parte, UNIAT sostuvo que el 68 % de los empleadores industriales en México reconoce dificultades para contratar perfiles especializados en ciberseguridad, inteligencia artificial y analítica de datos.

“UNIAT identifica estas disciplinas como fundamentales para industrias como la manufactura avanzada y el sector aeroespacial”, destacó el especialista en inteligencia artificial y director de Desarrollo Empresarial de la universidad, Héctor Barrera.

Barrera sostuvo además que, de los 278.000 profesionales de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) formados en México, solo “el 3 % cuenta con el nivel de inglés técnico requerido”.

“Los perfiles en ciencia de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad, ingeniería de sistemas y áreas afines dejan de ser una apuesta especulativa para convertirse en una ruta con demanda real, medible y vigente”, dijo.

Ante esa demanda, UNIAT evalúa extender a Guadalajara y San Luis Potosí el modelo de centro especializado en inteligencia artificial y ciberseguridad que ya opera en Tijuana.

“La posible expansión ocurre en el contexto del creciente interés de Nvidia por fortalecer su presencia en México, incluyendo la fabricación de supercomputadoras de inteligencia artificial en territorio mexicano y la próxima visita al país de su CEO, Jensen Huang”, afirmó Villalobos.

La visita fue acordada el pasado 2 de septiembre entre Huang y el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, durante la reunión de ministros de Innovación del G20 en Chapel Hill, Carolina del Norte, según informó entonces la Secretaría de Economía.