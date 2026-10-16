SpaceX testifica ante el Concejo de Nueva York sobre los riesgos de la IA

Gabriela Castillo Madrid, directora sénior de asuntos gubernamentales globales de la compañía de Elon Musk, comparece hoy ante el Comité de Tecnología del Concejo, según medios locales.

La audiencia se produce después de que la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, citara formalmente a la empresa para que participara en una sesión monográfica sobre los riesgos de la IA celebrada el pasado 5 de octubre, a la que no acudió.

Ante la negativa inicial, el organismo notificó formalmente a la empresa su intención de presentar una petición ante el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York para exigir su cumplimiento forzoso, tras lo cual la firma solicitó reunirse y aceptó declarar.

La comparecencia de SpaceX llega tras la vista del pasado 5 de octubre, en la que participaron altos representantes de OpenAI, Anthropic, Meta y Google, además de testimonios bajo juramento de destacados alertadores de la industria como Jacob Coxon, Daniel Kokotajlo y Alex Turner, y de la diputada británica Jess Asato.

"Celebramos una audiencia de varias horas con denunciantes de irregularidades, las mayores empresas tecnológicas del mundo y los principales expertos del país en IA. La ausencia patente de SpaceXAI fue inaceptable", recalcó entonces Menin a través de un comunicado oficial.

Menin subrayó que los ciudadanos merecen "escuchar directamente de las empresas que desarrollan esta poderosa tecnología cuáles son las salvaguardias que están implementando para proteger a las personas y cómo rendirán cuentas cuando fallen", advirtiendo al mismo tiempo de que "la autorregulación no es suficiente".

Durante la audiencia previa, la propia Menin pidió bajo juramento a los portavoces de OpenAI, Anthropic, Meta y Google que se comprometieran a no lanzar un modelo si fallaba una prueba interna o una evaluación de terceros ajenos a la propia empresa.