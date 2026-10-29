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Tecnología
29 de octubre de 2026 - 09:50

Bruselas congela durante un año las leyes nacionales sobre menores y redes sociales

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Bruselas, 29 oct (EFE).- La Comisión Europea anunció este jueves que pospondrá durante 12 meses los proyectos de ley nacionales que se solapen con las futuras normas europeas de protección de menores en internet.

Por EFE
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La decisión afecta en especial a Austria, que en julio había notificado a Bruselas un proyecto de ley para prohibir las redes sociales a los menores de 14 años, antes de que la Comisión propusiera su propia norma europea, la Ley Kids (niños en inglés), el 17 de septiembre.

"Puedo confirmar hoy que la Comisión ha decidido posponer durante 12 meses cualquier proyecto de ley nacional que se solape con las futuras normas armonizadas", anunció el portavoz Thomas Regnier en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.

Las normas europeas obligan a los Estados a comunicar a Bruselas los proyectos de ley sobre servicios en línea y a esperar tres meses antes de aprobarlos, un plazo que la Comisión utiliza para examinarlos y que puede ampliarse hasta 18 meses.

"Nuestra propuesta de Ley Kids irá, en cualquier caso, de la mano de una aplicación firme de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), en la que nos aseguramos de que las plataformas, que son las que dañan a nuestros niños, desempeñen su papel, y las haremos responsables para que, mientras tanto, todos los niños estén protegidos", sostuvo.

El objetivo es "evitar la fragmentación del mercado interior" mientras el Parlamento Europeo y los países negocian la propuesta, que prohíbe las redes sociales a los menores de 13 años, prevé cuentas supervisadas para los de 13 y 14 e impone obligaciones de seguridad en el diseño de todos los servicios en línea.

La iniciativa llegó después de que varios países europeos, entre ellos Francia, España, Dinamarca y Grecia, impulsaran sus propias medidas para limitar el acceso de los menores a las redes sociales, y tras la prohibición para menores de 16 años que rige en Australia desde diciembre de 2025.

Regnier no precisó qué otras leyes nacionales quedan afectadas, pero indicó que los casos de Francia y Grecia, cuyos plazos de espera expiraron antes de la propuesta europea, presentan matices jurídicos distintos.

"Nuestra propuesta armoniza las normas para garantizar que todos los niños de la UE reciban los mismos niveles de protección, porque un problema europeo requiere una respuesta europea unida", defendió el portavoz.

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