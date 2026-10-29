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Policiales
29 de octubre de 2026 - 10:02

Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión

Dos personas murieron y una tercera quedó atrapada tras el choque de una camioneta contra la parte trasera de un camión de gran porte, en Villa Hayes. Bomberos informaron que los ocupantes de la camioneta aparentemente se dirigían a la zona donde se celebrará el Transchaco Rally.

Por ABC Color
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El comandante Ray Mendoza, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), informó que dos personas murieron y una tercera quedó atrapada tras el choque de una camioneta contra un camión de transporte de ganado, ocurrido esta madrugada de jueves en el kilómetro 250 de la ruta PY09, en Villa Hayes.

Según la información preliminar que manejaba el bombero, el conductor y el acompañante de la camioneta fallecieron, mientras que un tercer ocupante sobrevivió, pero quedó atrapado dentro del vehículo.

“La información que tenemos por parte de la Policía es que hay dos personas fallecidas y una con vida”, sostuvo a NPY.

Lea más: Accidente de tránsito en Luque: vehículo termina incrustado contra local comercial

Alta velocidad, posible causa del accidente

El comandante señaló que se desconocían las causas del accidente. Asimismo, indicó que las identidades de las víctimas fatales todavía no habían sido determinadas, según los datos preliminares disponibles.

“Aparentemente, es una colisión por un transporte de ganado, en su parte trasera. La camioneta liviana entró por debajo de la carreta. Por la forma en que quedó la camioneta, calculamos que es por la velocidad”, dijo.

Víctimas aparentemente iban al Transchaco Rally

El comandante Mendoza refirió que la información preliminar que manejaban los bomberos apuntaba a que los ocupantes de la camioneta se dirigían a la zona donde se desarrollará el Transchaco Rally.

Cerca de las 08:15, Mendoza informó que los bomberos voluntarios se dirigían al lugar para liberar al tercer ocupante de la camioneta, quien había quedado atrapado tras el choque.

Lea más: Fatal choque en el centro de Asunción: un bus embistió a un auto y murió una mujer

El comandante estimó que los refuerzos llegarían en aproximadamente 50 minutos para colaborar con las tareas de extracción del hombre, cuyo vehículo permanecía incrustado en la carreta del camión de gran porte.

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