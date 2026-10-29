ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Ciencia
29 de octubre de 2026 - 08:40

Descubren una explosión cósmica aparentemente modesta que ocultaba energía extrema

Imagen sin descripción

Granada (España), 29 oct (EFE).- Un equipo internacional de científicos ha descubierto que un estallido cósmico aparentemente modesto detectado en marzo escondía un chorro de materia mucho más energético de lo que sugería su emisión inicial y produjo uno de los resplandores residuales más brillantes registrados por los astrónomos en los últimos veinte años.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Según informó este jueves el Instituto de Astrofísica de Andalucía (sur), los científicos han encontrado indicios de que esta discrepancia podría deberse a una cuestión de perspectiva: la Tierra se encontraba fuera del haz de emisión más intenso de la explosión.

El fenómeno, denominado GRB 260310A, fue detectado el 10 de marzo de 2026 por el telescopio espacial de rayos gamma Fermi, de la NASA.

El destello inicial duró unos 53 segundos y llamó la atención de los astrónomos porque su emisión parecía indicar una liberación de energía relativamente modesta, según el estudio publicado en The Astrophysical Journal Letters.

Sin embargo, el resplandor residual que siguió contó una historia muy distinta: su brillo en luz visible aumentó gradualmente durante varias horas antes de empezar a disminuir.

Semanas después del estallido inicial, la emisión en rayos X volvió a intensificarse y permaneció detectable durante meses.

Para estudiar la evolución del fenómeno el equipo científico recurrió a una flota de telescopios que cubrió distintas regiones del espectro electromagnético, desde los rayos X hasta las ondas de radio.

La campaña incluyó el observatorio de rayos X Chandra, de la NASA; el telescopio espacial XMM-Newton, de la Agencia Espacial Europea (ESA); la misión Einstein Probe; el Large Binocular Telescope (LBT), y el Karl G. Jansky Very Large Array (VLA).

La participación del Instituto español se articuló a través de la red global de telescopios robóticos BOOTES, que realizó el seguimiento óptico del fenómeno.

Entre las instalaciones participantes se encuentra el telescopio TELMA, situado en la estación BOOTES-2 del IHSM/UMA-CSIC "La Mayora", en Algarrobo-Costa (Málaga) -sur de España-, y el telescopio Javier Gorosabel, de la estación BOOTES-5, en el Observatorio Astronómico de San Pedro Mártir (México).

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
02
Copa Paraguay
Recoleta elimina a Luqueño y se queda con el último boleto a semifinales
Ver más
03
Política
Expulsión de Zenaida Delgado: Maidana pide respetar el debido proceso
Ver más
04
Nacionales
Dende: el crimen organizado gana terreno mientras la inseguridad arrincona al país
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: Pronostican jueves cálido y lluvioso
Ver más

Te puede interesar