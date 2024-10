Sábado inicia con alerta de tormentas para el norte del país

En el transcurso de esta madrugada, un sistema de tormentas afecto a gran parte de la región Occidental y el norte de la Oriental, según indica el reporte de Celia Sanguineti, de la Dirección de Meteorología.

Se espera que esta condición persista en esas zonas durante la jornada de hoy, mejorando hacia la noche, pero recomienda seguir los avisos meteorológicos vigentes para monitorear la evolución de las tormentas.

En el sur, centro y este de la región Oriental, la probabilidad de lluvias es muy baja para hoy y los próximos días.

En cuanto a la temperatura, para hoy se esperan máximas de entre 27 y 30 °C en ambas regiones del país. Para mañana, domingo 27, se prevé nuevamente un ambiente fresco a cálido, mientras que el lunes las temperaturas tendrían un aumento gradual.

Alerta de tormentas para tres departamentos

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según indica la alerta por tormentas emitida a las 6:04.

Agrega que el sistema de tormentas continúa afectando a la zona de cobertura con alta probabilidad de que generen fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la mañana de hoy.

La zona de cobertura es el norte de la región Oriental y Occidental.

Los departamentos afectados son el norte de Concepción, norte de Amambay, Alto Paraguay.

Para Asunción se prevé una mañana fresca a cálida, con el cielo parcialmente nublado, vientos moderados del sur con temperaturas mínimas de 18° C y máximas de 26° C. Para la tarde cambiaría a un tiempo cálido, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del sur y temperaturas entre 27 a 28° C. Para la noche cambiaría a cálido, cielo escasamente nublado, vientos del sur y temperaturas que oscilaría entre los 26 y 20° C.