Miguel Navarro: “Damián Bobadilla me dice ‘venezolano muerto de hambre’”

Miguel Navarro rompió el silencio antes de abandonar el Morumbí y contó cuál fue la supuesta expresión xenófoba de Damián Bobadilla durante el partido entre São Paulo y Talleres por la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2025. “Damián Bobadilla me dice ‘venezolano muero de hambre’”, contó el compañero de Blas Riveros y Matías Galarza.

“Es lamentable hablar de este tipo de cosas”, comenzó Navarro, quien rompió en llanto en el campo de juego tras el cruce con Bobadilla. “Cuando nos hacen el dos a uno le digo al árbitro como que apure rápido. No me acuerdo el que hizo el segundo gol, Luciano creo que era. Estaba dando prácticamente vuelta al campo y le digo al árbitro que apure”, explicó.

“Y de la nada Bobadilla viene y me dice que como que ‘ustedes siempre hacen tiempo’. Le dije ‘¿Qué tiempo si van ganando? y ahí me dice ‘venezolano muerto de hambre’”, aseguró Navarro en la zona mixta del estadio. “Que se haga justicia, que esto no pueda seguir pasando. Es lamentable hablar de esto”, terminó el futbolista caribeño.

Damián Bobadilla no declaró ante la Policía Militar

Según Globoesporte, la Policia Militar buscó y no encontró a Bobadilla en el vestuario. “Damián Bobadilla salió de Morumbí antes de ser buscado por la Policía Militar para prestar declaración. La Policía acudió al vestuario de la Tricolor para que el jugador fuera trasladado al Jecrim (Juzgado Penal Especializado) del estadio, pero no lo encontraron”, informó.

El descargo de Miguel Navarro en Instagram