Meteorología: ocho departamentos en alerta

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que celdas de tormentas comenzaron a desarrollarse de forma local en varios puntos de la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual, durante la tarde de este martes.

El fenómeno esperado es de tormentas eléctricas de formación local de moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos de forma muy puntual.

Las zonas de cobertura son la Región Oriental y centro de la Región Occidental.

Lea más: Meteorología: otra jornada de lluvias y alerta de tormentas en Paraguay

Los departamentos afectados son Concepción, San Pedro, centro y sur de Alto Paraná, sur de Central, norte de Ñeembucú, oeste de Amambay, oeste de Canindeyú, centro y este de Presidente Hayes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy