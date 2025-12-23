Clima
23 de diciembre de 2025 - 16:00

Meteorología: ocho departamentos en alerta

Las nubes grises se mantienen sobre la capital y otras localidades. Marta Escurra

La Dirección de Meteorología informó que sobre la Región Oriental y en parte de la Occidental se están formando celda de tormentas. Se esperan fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante la tarde de este martes.

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que celdas de tormentas comenzaron a desarrollarse de forma local en varios puntos de la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual, durante la tarde de este martes.

El fenómeno esperado es de tormentas eléctricas de formación local de moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos de forma muy puntual.

Las zonas de cobertura son la Región Oriental y centro de la Región Occidental.

Los departamentos afectados son Concepción, San Pedro, centro y sur de Alto Paraná, sur de Central, norte de Ñeembucú, oeste de Amambay, oeste de Canindeyú, centro y este de Presidente Hayes.

