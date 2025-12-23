Meteorología: otra jornada de lluvias y alerta de tormentas en Paraguay

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 3:30 está vigente una alerta de “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para siete departamentos del centro, norte y este de la Región Oriental: Concepción, San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú.

Las precipitaciones y tormentas eléctricas continuarían en la mayor parte del país mañana miércoles e incluso el jueves, día de Navidad.

Temperatura sin grandes cambios en los próximos días

Este martes se registra un muy leve descenso de la temperatura con relación a los últimos días. Las máximas anunciadas para hoy son 30 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 28 en Encarnación y hasta 32 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.