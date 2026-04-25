Llega el frío: sepa qué día y dónde se sentirán más las temperaturas bajas

Según los últimos datos de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), un frente frío proveniente del sur ingresará al territorio paraguayo a partir de la noche de este domingo.

Según datos, las temperaturas bajas llegarán con vientos moderados del sur y una notable disminución de la nubosidad, factores que potenciarán la sensación de frío, especialmente durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana.

¿Cuándo sacar el abrigo?

El descenso del termómetro será gradual pero contundente. Si bien el lunes ya se sentirá el cambio, el pico de frío ocurrirá durante la madrugada y mañana del martes.

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Como es habitual en estos sistemas meteorológicos, los departamentos del sur de la región Oriental serán la puerta de entrada del aire frío y, por ende, los más afectados.

Itapúa, Misiones y Ñeembucú: En estas zonas, las mínimas podrían quebrar la barrera de los 10°C, situándose entre los 8°C y 9°C el martes.

Asunción y Central: El cambio será brusco. De máximas que rondaban los 30°C, pasaremos a un amanecer de 12°C el martes, con una tarde que apenas alcanzará los 23°C.

Chaco paraguayo: Aunque suele ser una región más calurosa, el descenso llevará las mínimas hasta los 15°C.

Ante este primer descenso importante del año, las autoridades instan a la ciudadanía a tomar precauciones. Se recomienda especial cuidado con niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.