“Vitamina” Sánchez confirmó la llegada de Esteban Matus a Olimpia

Sánchez reconoció que el perfil de Matus ya es de su total conocimiento, habiéndolo sufrido en el plano internacional: “Esteban es un jugador que lo conocemos bien; de hecho, la gente tuvo la posibilidad de verlo en la Copa Sudamericana porque lo enfrentamos. Es un jugador que, una vez que decide atacar, es muy vertical, veloz, potente. Nos va a dar, de alguna manera, algo distinto a lo que nos da Alan “Coyote” Rodríguez”.

El técnico fue cauto en destacar el gran nivel que viene mostrando su actual lateral titular, aclarando que la llegada de Matus responde estrictamente a la necesidad de potenciar la competencia interna y diversificar las alternativas tácticas según el rival de turno: “Nosotros estamos muy contentos con el trabajo de Alan. Para mí es un muy, muy pero muy buen semestre el pasado, pero entendíamos que, como tenemos en distintas posiciones variantes, ahí necesitábamos una variante y encontramos en Matus una opción incluso distinta a la de Alan según las necesidades de lo que estemos buscando para determinado partido”.

Por último, ‘Vitamina’ valoró las ganas del futbolista por dar el salto al Decano y anticipó los pasos a seguir para su arribo oficial al país: “Así que esperemos que sea un aporte. Él va a llegar seguramente con muchas ganas; es un paso importantísimo en su carrera, me lo manifestó de esa manera, y bueno, ojalá que sea un acierto de parte nuestra y de la dirigencia. Va a estar viajando lo más pronto posible. Una vez que se cierre todo, temas firmas, etcétera, estará viajando para hacerse la revisión médica y ojalá incorporarse lo más rápido”.

El defensor chileno viene de enfrentar al Decano en los dos partidos de la fase de grupos defendiendo la camiseta del Audax Italiano, y arriba a Asunción tras haber aportado una asistencia esta tarde en la derrota de su equipo ante la Universidad de Chile por el campeonato trasandino. El franjeado concretó la compra del setenta por ciento de su pase y se vinculará a la institución franjeada por las próximas cuatro temporadas.