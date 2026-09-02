Clima
02 de septiembre de 2026 a la - 05:25

Clima en Paraguay: mejoría del tiempo luego de densa niebla

Mujer rubia de pie y hombre sentado en un banco con gorra, ambos rodeados por niebla densa en calle urbana.
Dos personas en una parada de buses en el centro de Asunción, en medio de una densa niebla, este miércoles.Diego Peralbo

Una niebla muy espesa cubría Asunción durante las primeras horas de este miércoles. Sin embargo, el pronóstico para hoy anticipa que las condiciones del tiempo mejorarían y no se esperan lluvias.

Por ABC Color

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos variables.

Luego de la espesa neblina de la mañana, no se esperan precipitaciones o tormentas eléctricas hoy o mañana, jueves, en ninguna zona del territorio paraguayo.

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Sin embargo, las lluvias y tormentas podrían regresar desde el viernes y extenderse durante el fin de semana en gran parte del país, incluyendo a Asunción.

La temperatura sube y baja

El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido, y este miércoles se esperan temperaturas máximas de 26 grados centígrados en Asunción, 25 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 30 en el Chaco, con mínimas entre 13 y 16 grados.

CiudadTemperatura mínima del miércolesTemperatura máxima del miércoles

Concepción

13 °C

27 °C

San Pedro

13 °C

27 °C

Caacupé

13 °C

25 °C

Villarrica

13 °C

25 °C

Coronel Oviedo

13 °C

26 °C

Caazapá

13 °C

26 °C

Encarnación

13 °C

25 °C

San Juan Bautista

13 °C

25 °C

Paraguarí

13 °C

25 °C

Ciudad del Este

14 °C

25 °C

Asunción

14 °C

26 °C

Pilar

13 °C

25 °C

Pedro Juan Caballero

13 °C

26 °C

Salto del Guairá

14 °C

26 ºC

Pozo Colorado

14 °C

28 °C

Fuerte Olimpo

16 °C

30 °C

Mariscal Estigarribia

15 °C

30 °C

Los índices serían levemente más altos mañana, con una máxima de 30 grados en la capital, pero volverían a bajar el viernes, cuando la temperatura máxima no superaría los 23 grados en Asunción.