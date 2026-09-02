Clima en Paraguay: mejoría del tiempo luego de densa niebla

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos variables.
Luego de la espesa neblina de la mañana, no se esperan precipitaciones o tormentas eléctricas hoy o mañana, jueves, en ninguna zona del territorio paraguayo.
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Sin embargo, las lluvias y tormentas podrían regresar desde el viernes y extenderse durante el fin de semana en gran parte del país, incluyendo a Asunción.
La temperatura sube y baja
El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido, y este miércoles se esperan temperaturas máximas de 26 grados centígrados en Asunción, 25 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 30 en el Chaco, con mínimas entre 13 y 16 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del miércoles
|Temperatura máxima del miércoles
Concepción
13 °C
27 °C
San Pedro
13 °C
27 °C
Caacupé
13 °C
25 °C
Villarrica
13 °C
25 °C
Coronel Oviedo
13 °C
26 °C
Caazapá
13 °C
26 °C
Encarnación
13 °C
25 °C
San Juan Bautista
13 °C
25 °C
Paraguarí
13 °C
25 °C
Ciudad del Este
14 °C
25 °C
Asunción
14 °C
26 °C
Pilar
13 °C
25 °C
Pedro Juan Caballero
13 °C
26 °C
Salto del Guairá
14 °C
26 ºC
Pozo Colorado
14 °C
28 °C
Fuerte Olimpo
16 °C
30 °C
Mariscal Estigarribia
15 °C
30 °C
Los índices serían levemente más altos mañana, con una máxima de 30 grados en la capital, pero volverían a bajar el viernes, cuando la temperatura máxima no superaría los 23 grados en Asunción.