Clima en Paraguay: mejoría del tiempo luego de densa niebla

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos variables.

Luego de la espesa neblina de la mañana, no se esperan precipitaciones o tormentas eléctricas hoy o mañana, jueves, en ninguna zona del territorio paraguayo.

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Sin embargo, las lluvias y tormentas podrían regresar desde el viernes y extenderse durante el fin de semana en gran parte del país, incluyendo a Asunción.

La temperatura sube y baja

El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido, y este miércoles se esperan temperaturas máximas de 26 grados centígrados en Asunción, 25 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 30 en el Chaco, con mínimas entre 13 y 16 grados.

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Ciudad Temperatura mínima del miércoles Temperatura máxima del miércoles Concepción 13 °C 27 °C San Pedro 13 °C 27 °C Caacupé 13 °C 25 °C Villarrica 13 °C 25 °C Coronel Oviedo 13 °C 26 °C Caazapá 13 °C 26 °C Encarnación 13 °C 25 °C San Juan Bautista 13 °C 25 °C Paraguarí 13 °C 25 °C Ciudad del Este 14 °C 25 °C Asunción 14 °C 26 °C Pilar 13 °C 25 °C Pedro Juan Caballero 13 °C 26 °C Salto del Guairá 14 °C 26 ºC Pozo Colorado 14 °C 28 °C Fuerte Olimpo 16 °C 30 °C Mariscal Estigarribia 15 °C 30 °C

Los índices serían levemente más altos mañana, con una máxima de 30 grados en la capital, pero volverían a bajar el viernes, cuando la temperatura máxima no superaría los 23 grados en Asunción.