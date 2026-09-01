Frustrante derrota de Daniel Vallejo y queda eliminado del US Open

Dani ganó con autoridad el primer set, pero el experimentado francés reaccionó y se impuso en los tres siguientes, en un partido que se extendió por 2 horas y 22 minutos.

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El estreno de Daniel Vallejo en el cuadro principal del US Open, al que accedió directamente por primera vez en su carrera, terminó siendo una derrota tan frustrante como inesperada por la manera en que se desarrolló el encuentro.

El paraguayo arrancó de manera increíble, con una contundencia que sorprendió incluso ante un rival de la experiencia de Gaël Monfils, pero no logró mantener ese nivel y terminó cediendo el partido.

Dani salió decidido desde el primer punto y rápidamente tomó el control de las acciones. Con golpes profundos desde el fondo de la cancha, mucha precisión y firmeza con su servicio, consiguió quebrar en dos ocasiones el saque del francés para quedarse con el primer set por 6-2. Vallejo jugaba suelto, agresivo y con una confianza que le permitió imponerse con claridad ante un Monfils que no encontraba respuestas.

¡Todos los aplausos para Vallejo! 🇵🇾👏



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El segundo parcial, sin embargo, marcó un cambio rotundo en el desarrollo del partido. Monfils reaccionó con toda su experiencia y comenzó a imponer condiciones en los intercambios. El francés encontró mayor efectividad con su servicio, presionó sobre el saque de Vallejo y rápidamente consiguió una ventaja que terminó transformando en un contundente 6-1 para igualar el partido.

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A partir de allí, el encuentro comenzó a escapársele al paraguayo. Monfils mantuvo la regularidad, aprovechó los errores no forzados de Dani y consiguió nuevamente quebrar su servicio para quedarse con el tercer set por 6-2. Vallejo ya no mostraba la misma contundencia del comienzo y el francés, cada vez más cómodo, comenzó a adueñarse definitivamente del partido.

¡VIVA EL TENIS, GAEL! 😍🔥



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El cuarto set fue el golpe definitivo para el paraguayo. Monfils dominó prácticamente de principio a fin, mientras Vallejo perdió precisión y terminó sin encontrar respuestas tanto desde lo tenístico como desde lo anímico. El francés consiguió tres quiebres consecutivos y cerró el parcial por 6-0 para completar la remontada y sellar el triunfo por 2-6, 6-1, 6-2 y 6-0.

La estadística también reflejó la superioridad del francés a medida que avanzó el partido. Monfils ganó 58% de los puntos totales frente al 42% de Vallejo y tuvo una marcada diferencia en los puntos ganados al resto: 50% contra 33% del paraguayo. Además, fue mucho más efectivo con su primer servicio, con un 79% de puntos ganados, frente al 57% de Dani.

Jaja, este tipo está cumpliendo 40 años. 👏



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Para Vallejo queda la frustración de haber tenido el partido en sus manos después de un primer set brillante y de no haber podido sostener ese rendimiento ante un rival que, a sus 40 años, hizo pesar toda su experiencia en los momentos decisivos.

Para Monfils, que cumple años justamente en esta jornada y atraviesa la etapa final de su exitosa carrera, fue una remontada especial en un escenario tan importante como el Louis Armstrong Stadium.

La derrota pone fin al histórico debut directo de Vallejo en el Grand Slam de Nueva York, pero no borra el importante crecimiento que lo llevó hasta el puesto 60 del ranking mundial y a ingresar por mérito propio al cuadro principal del Abierto de Estados Unidos.