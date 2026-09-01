EN VIVO | Daniel Vallejo vs. Gaël Monfils: debut del paraguayo en el US Open

Minuto a minuto

Tercer set | Vallejo 1-4 Monfils

21 – ¡Monfils vuelve a ponerse arriba! El francés vuelve a quebrar para ponerse 4-1 en el tercer set.

21 – ¡Monfils vuelve a ponerse arriba! El francés sostiene su saque y pasa a ganar 3-1 en el tercer set.

21 – ¡Monfils vuelve a ponerse arriba! El francés sostiene su saque y pasa a ganar 2-1 en el tercer set.

21 – Vallejo mantiene la concentración y consigue sostener su servicio. El tercer set comienza muy parejo después de un segundo parcial claramente favorable al francés.

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21 – ¡Comienza el tercer set! Vallejo y Monfils vuelven a la pista para definir quién toma ventaja en este partido de primera ronda.

Segundo set | Vallejo 1-6 Monfils

21 – Monfils cierra el segundo set por 6-1 e iguala el partido. El francés reaccionó con contundencia después de perder el primer parcial.

21 – El francés impone su experiencia y extiende su ventaja en el segundo set. Vallejo intenta recuperar el ritmo que mostró durante el comienzo del partido.

21 – Monfils continúa dominando los intercambios y se acerca al cierre del segundo parcial.

21 – El francés vuelve a quebrar y toma una ventaja importante en el set.

21 – Vallejo consigue un juego, pero Monfils mantiene el control del parcial.

Primer set | Vallejo 6-2 Monfils

21 – ¡SET PARA VALLEJO! Dani se lleva el primer parcial por 6-2 y da el primer golpe en su histórico debut directo en un Grand Slam.

El paraguayo mostró personalidad desde el comienzo, aprovechó sus oportunidades de quiebre y consiguió dos breaks sobre el servicio del francés.

21 – Vallejo mantiene la ventaja y queda a un juego de quedarse con el primer set.

21 – ¡Otro quiebre de Dani! Vallejo vuelve a romper el servicio de Monfils y se encamina al cierre del parcial.

21 – Vallejo sostiene su servicio y mantiene la diferencia. El paraguayo está jugando con mucha determinación ante un rival de enorme experiencia.

21 – ¡Quiebre de Vallejo! Dani aprovecha su oportunidad y toma ventaja en el primer set.

21 – Monfils mantiene su saque, pero Vallejo ya comienza a incomodar al francés con la devolución.

21 – Buen comienzo de Dani. El paraguayo sostiene su servicio y se mantiene firme ante los intentos de Monfils.

21 – ¡Comenzó el partido! Daniel Vallejo y Gaël Monfils ya juegan en el Louis Armstrong Stadium por la primera ronda del US Open.

Un partido especial para ambos

Vallejo, actualmente ubicado en el puesto 60 del ranking mundial, disputa su primer cuadro principal de Grand Slam entrando directamente, un nuevo paso en el ascenso del tenis paraguayo. Monfils, por su parte, ocupa el puesto 311 y llegó al torneo con una invitación. El francés fue número 6 del mundo y construyó una extensa carrera en el circuito.

El encuentro también tiene un componente especial para el francés: Monfils cumple hoy 40 años, en una jornada que puede marcar su última participación en el US Open. El veterano francés ya había señalado que este torneo tiene un significado especial dentro de la etapa final de su carrera.