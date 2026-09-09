Los cinco departamentos en zona de tormentas para esta noche

Para hoy se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos, según la DMH.

Al respecto aseguran que “celdas de tormentas” continúan desarrollándose sobre el territorio nacional, por lo que tampoco se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual en lo que resta la tarde y durante las primeras horas de la noche de hoy.

La zona de cobertura corresponde al este de la región Oriental.

Cinco departamentos afectados

De momento, estos son los cinco departamentos afectados por el aviso:

Este de Guairá Este de Caaguazú Itapúa Alto Paraná Canindeyú

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