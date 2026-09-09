Clima
09 de septiembre de 2026 a la - 19:09

Los cinco departamentos en zona de tormentas para esta noche

Gif lluvia en la ruta.
Imagen ilustrativa: lluvia en la ruta.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso meteorológico sobre lluvias y tormentas que se registrarían este miércoles en distintos puntos del país. De momento son cinco los departamentos afectados esta noche.

Por ABC Color

Para hoy se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos, según la DMH.

Al respecto aseguran que “celdas de tormentas” continúan desarrollándose sobre el territorio nacional, por lo que tampoco se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual en lo que resta la tarde y durante las primeras horas de la noche de hoy.

La zona de cobertura corresponde al este de la región Oriental.

Mapa satelital muestra cobertura de nubes sobre Paraguay, con ciudades marcadas como Asunción y Ciudad del Este.
El DMH emitió un aviso meteorológico indicando condiciones climáticas sobre varias ciudades de Paraguay.

Cinco departamentos afectados

De momento, estos son los cinco departamentos afectados por el aviso:

  1. Este de Guairá
  2. Este de Caaguazú
  3. Itapúa
  4. Alto Paraná
  5. Canindeyú

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