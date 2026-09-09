Hugo Javier: ¿qué se sabe sobre su estado y posibles secuelas?

El exgobernador de Central Hugo Javier González permanece internado en el Hospital Nacional de Itauguá (HNI), donde atraviesa su tercer día en terapia intensiva tras el grave incidente que sufrió en prisión.

El director del HNI, Miguel Ferreira, informó que Hugo Javier presenta una “evolución favorable” y que su estado genera optimismo entre los médicos que lo atienden.

El exgobernador del departamento Central permanece estable, con signos vitales normales, buena diuresis -orina regularmente- y sin un empeoramiento de la presión intracraneal, según informó el médico. Además, continúa bajo tratamiento por la meningitis bacteriana que le fue detectada y se redujo el nivel de sedación.

“Su evolución es alentadora para nosotros”, afirmó Ferreira.

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Hugo Javier, “mucho mejor” que ayer

El médico agregó que, en comparación con la jornada anterior, González se encuentra “mucho mejor” este miércoles.

Otro de los aspectos que generan expectativa en el equipo médico es que el paciente presenta algunos reflejos, conforme reportó el director.

Agregó que a esto se suma que, a nivel general, su organismo está funcionando normalmente y sin necesidad de asistencia.

Evalúan una extubación gradual

Ferreira señaló que, si la evolución continúa siendo favorable, los médicos podrían iniciar mañana un proceso de extubación gradual.

El director del HNI aclaró que la evaluación completa de las condiciones neurológicas del exgobernador será posible una vez que se reduzca completamente la asistencia y pueda ser sometido a una valoración integral.

“Esto da esperanzas que él pueda recuperarse. La recuperación total nos dirá una vez que lo extubemos totalmente y lo hagamos una evaluación completa, pero son signos muy alentadores que va teniendo el paciente”, manifestó.

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¿La meningitis podría dejar secuelas?

Respecto a la meningitis bacteriana diagnosticada durante su internación, Ferreira explicó que se trata de un cuadro no grave de la enfermedad y sostuvo que los signos alentadores que presenta actualmente González permiten mantener un panorama favorable.

Sin embargo, el médico aclaró que todavía no es posible determinar si la enfermedad provocará secuelas.

Añadió que la afectación definitiva podrá establecerse recién cuando el paciente se recupere plenamente y los médicos puedan realizar una evaluación completa de su estado.

Investigan qué provocó el traumatismo

Hugo Javier González ingresó al Hospital Nacional de Itauguá luego de sufrir un incidente el pasado lunes en la Unidad Penitenciaria “Esperanza”, donde cumple una condena de 10 años por corrupción.

Las primeras investigaciones apuntan a que habría sufrido una caída luego de un accidente cerebrovascular (ACV), aunque la Fiscalía tampoco descarta la posibilidad de que haya intervenido otra persona.

El diagnóstico realizado por los médicos durante la evaluación clínica determinó que presenta un traumatismo craneoencefálico severo. “Ahora el motivo de ello es lo que se tiene que investigar: si se cayó por un ACV o si recibió un golpe”, explicó Ferreira.

El exgobernador también presenta escoriaciones en distintas partes del cuerpo. Según explicó el director del HNI, los médicos consideran que estas lesiones podrían ser consecuencia de las convulsiones que sufrió durante el incidente.