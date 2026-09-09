Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas y posible caída de granizos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un nuevo boletín de alerta advirtiendo sobre el avance de fenómenos de tiempo severo de manera puntual para lo que resta de la jornada.
De acuerdo con el informe oficial, el fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes, así como la ocasional caída de granizos.
El reporte detalla que las celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, abarcando principalmente el centro, sureste y este de la Región Oriental.
Los departamentos afectados son:
- Guairá
- Centro y este de Caaguazú
- Caazapá
- Centro y noreste de Itapúa
- Alto Paraná
- Canindeyú
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Desde el organismo meteorológico instan a la ciudadanía de las zonas alertadas a tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de caída de ramas, cortes repentinos en el suministro eléctrico y raudales repentinos durante los núcleos de mayor intensidad.