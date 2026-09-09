ANDE anuncia cortes de energía eléctrica en siete ciudades este jueves

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó cuáles serán las zonas afectadas por cortes en el servicio de energía eléctrica este jueves por trabajos programados. Se contabilizan al menos 12 zonas en donde se interrumpirá la energía por diversos motivos.

Zona 1 - Barrio San Jorge - San Antonio: Agentes de la ANDE efectuarán un cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado. La intervención será sobre las calles Mcal. López e/ San Antonio y San Pedro - Mcal. López e/ San Pedro y San Miguel, de 08:30 a 18:00.

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Zona 2 - Barrio Posta Ybyraró – Capiatá: Un equipo estará sobre las calles San Miguel e/ Ombú, Curupayty y calle sin nombre. Calle paralela a Virgen de Caacupé para un cambio de conductor de media tensión desnudo a prensamblado. Se prevé el trabajo de 09:00 a 18:00.

Zona 3 - Barrio Valle Apúa I – Lambaré: La ANDE intervendrá las calles Aquidabán entre Tte. Blas Garay y Antequera. Se prevé un cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado desde las 13:00 a 18:00.

Zona 4 - Barrio Valle Apúa I – Lambaré: Para un cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado, el equipo de la ANDE estará sobre la calle Tte. Blas Garay y Pikysyry. La intervención será de 08:00 a 13:00.

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Zona 5 - Barrio Caaguazú – Ñemby: Sobre las calles Julio Oscar Ortiz, desde Avda. Cerro Ñemby hasta Río Monday - Río Solano, e/ Río Yguazú y Río Ypoa, los funcionarios efectuarán un cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado. Se espera que la interrupción sea de 08:00 a 18:00.

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Zona 6 - Barrio Caaguazú – Ñemby: Para un cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado, la ANDE intervendrá las calles Calle sin nombre y San Nicolás de 08:00 a 18:00.

Zona 7 - Barrio Isla Aveiro – Limpio: Sobre las calles Calle S/N desde Exporin hasta Última. Juan Alberto Arrúa desde Calle S/N hasta Última. Zona de M & R Express, Vian Beauty. Los funcionarios harán un cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado. Se prevé una intervención desde las 09:00 hasta las 19:00.

Zona 8 - Barrio Isla Aveiro – Limpio: La zona de intervención será sobre Maká y San Marcelino Champagnat. De 08:00 a 17:05 se anuncia un cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado.

Zona 9 - Barrio Piquete Cué – Limpio: Sobre Avda. María Auxiliadora y Calle s/n, se prevé un cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado. Se estima que la hora de trabajo será de 08:00 a 18:00.

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Zona 10 - Barrio Santa Carolina – Capiatá: Se prevé un cambio de red preensamblada 3x70 a red preensamblada de BT de 3x70+1x50+1x25 mm², en Molinos del Paraná. La intervención será de 08:00 a 10:00.

Zona 11 - Barrio Itá Ybaté - Nueva Italia: Sobre la ruta a Nueva Italia, a 200 m de Ecovita Country Club Barrio Cerrado, se anuncia un cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado. Se espera que el corte sea de 08:30 a 18:00.

Zona 12 - Barrio San Antonio - San Lorenzo: El trabajo será de 08:00 a 17:00 sobre Buenos Aires desde Marcelina Insfrán hasta General Caballero, Hernandarias e/ Buenos Aires y Florida, Marcelina Insfrán desde Avda. Manuel Ortíz Guerrero hasta Florida. Se anuncia un cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado.

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Debido a los cortes de energía eléctrica, la ANDE recomienda a todas las zonas afectadas tomar las medidas preventivas necesarias. Debido a la falta del servicio, los usuarios deben tomarlo como si fuera que la corriente está activa, para evitar accidentes. Asimismo, la ANDE pide las respectivas disculpas.