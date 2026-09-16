Clima en Paraguay: ¿Cómo va a estar el tiempo hoy y cuándo vuelven las tormentas?

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría por la mañana y cálida por la tarde, con cielos escasamente nublados y vientos variables, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Las condiciones del tiempo se mantendrían estables mañana, jueves. Sin embargo, desde el viernes podrían registrarse lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país, incluyendo a Asunción.

El ambiente oscila hoy entre frío en las primeras horas y cálido, con temperaturas máximas que alcanzarían 25 grados centígrados en Asunción, 24 en Ciudad del Este, 23 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco.

Ciudad Temperatura mínima del miércoles Temperatura máxima del miércoles Concepción 13 °C 28 °C San Pedro 12 °C 27 °C Caacupé 11 °C 25 °C Villarrica 9 °C 24 °C Coronel Oviedo 10 °C 25 °C Caazapá 9 °C 24 °C Encarnación 9 °C 23 °C San Juan Bautista 10 °C 23 °C Paraguarí 10 °C 24 °C Ciudad del Este 11 °C 24 °C Asunción 11 °C 25 °C Pilar 10 °C 23 °C Pedro Juan Caballero 12 °C 25 °C Salto del Guairá 12 °C 24 ºC Pozo Colorado 12 °C 28 °C Fuerte Olimpo 14 °C 29 °C Mariscal Estigarribia 14 °C 29 °C

Los índices subirían mañana, con una máxima de 29 grados en la capital. Sin embargo, el viernes la temperatura volvería a niveles similares a los de hoy.