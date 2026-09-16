Clima en Paraguay: ¿Cómo va a estar el tiempo hoy y cuándo vuelven las tormentas?

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría por la mañana y cálida por la tarde, con cielos escasamente nublados y vientos variables, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.
Las condiciones del tiempo se mantendrían estables mañana, jueves. Sin embargo, desde el viernes podrían registrarse lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país, incluyendo a Asunción.
El ambiente oscila hoy entre frío en las primeras horas y cálido, con temperaturas máximas que alcanzarían 25 grados centígrados en Asunción, 24 en Ciudad del Este, 23 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco.
|Ciudad
|Temperatura mínima del miércoles
|Temperatura máxima del miércoles
Concepción
13 °C
28 °C
San Pedro
12 °C
27 °C
Caacupé
11 °C
25 °C
Villarrica
9 °C
24 °C
Coronel Oviedo
10 °C
25 °C
Caazapá
9 °C
24 °C
Encarnación
9 °C
23 °C
San Juan Bautista
10 °C
23 °C
Paraguarí
10 °C
24 °C
Ciudad del Este
11 °C
24 °C
Asunción
11 °C
25 °C
Pilar
10 °C
23 °C
Pedro Juan Caballero
12 °C
25 °C
Salto del Guairá
12 °C
24 ºC
Pozo Colorado
12 °C
28 °C
Fuerte Olimpo
14 °C
29 °C
Mariscal Estigarribia
14 °C
29 °C
Los índices subirían mañana, con una máxima de 29 grados en la capital. Sin embargo, el viernes la temperatura volvería a niveles similares a los de hoy.