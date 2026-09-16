Clima
16 de septiembre de 2026 a la - 05:27

Clima en Paraguay: ¿Cómo va a estar el tiempo hoy y cuándo vuelven las tormentas?

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Marta Escurra

El pronóstico meteorológico para este miércoles prevé una jornada con sensaciones térmicas cambiantes y clima estables. No se esperan lluvias o tormentas hoy, aunque las condiciones del tiempo podrían cambiar en los próximos días.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría por la mañana y cálida por la tarde, con cielos escasamente nublados y vientos variables, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Las condiciones del tiempo se mantendrían estables mañana, jueves. Sin embargo, desde el viernes podrían registrarse lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país, incluyendo a Asunción.

El ambiente oscila hoy entre frío en las primeras horas y cálido, con temperaturas máximas que alcanzarían 25 grados centígrados en Asunción, 24 en Ciudad del Este, 23 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco.

CiudadTemperatura mínima del miércolesTemperatura máxima del miércoles

Concepción

13 °C

28 °C

San Pedro

12 °C

27 °C

Caacupé

11 °C

25 °C

Villarrica

9 °C

24 °C

Coronel Oviedo

10 °C

25 °C

Caazapá

9 °C

24 °C

Encarnación

9 °C

23 °C

San Juan Bautista

10 °C

23 °C

Paraguarí

10 °C

24 °C

Ciudad del Este

11 °C

24 °C

Asunción

11 °C

25 °C

Pilar

10 °C

23 °C

Pedro Juan Caballero

12 °C

25 °C

Salto del Guairá

12 °C

24 ºC

Pozo Colorado

12 °C

28 °C

Fuerte Olimpo

14 °C

29 °C

Mariscal Estigarribia

14 °C

29 °C

Los índices subirían mañana, con una máxima de 29 grados en la capital. Sin embargo, el viernes la temperatura volvería a niveles similares a los de hoy.