Sistema de tormentas persiste con ráfagas fuertes y severa inestabilidad

El sistema de tormentas anunciado por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) continúa desarrollándose este martes sobre gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el boletín meteorológico especial, la jornada de hoy estará marcada por precipitaciones intensas, alta frecuencia de descargas eléctricas y fenómenos de tiempo severo.

Según el mapa de cobertura y el desglose horario de la DMH, las condiciones meteorológicas para hoy se distribuyen de la siguiente manera:

Persistencia durante todo el día (madrugada, mañana, tarde y noche): Los departamentos de Alto Paraná, Caaguazú, San Pedro, Concepción, Canindeyú, Amambay, Presidente Hayes y Alto Paraguay mantendrán el aviso de tormentas a lo largo de toda la jornada. En estas zonas se estiman acumulados de lluvia de entre 70 y 120 mm (con valores puntualmente superiores), ráfagas de viento cercanas a los 90 km/h y probabilidad de caída puntual de granizos.

Afectación temporal (madrugada, mañana y tarde): En Guairá y Cordillera , las tormentas y lluvias se extenderán hasta la tarde, previéndose una paulatina mejoría hacia la noche.

Mejoría prevista desde la mañana: En departamentos del sur y centro como Itapúa, Misiones, Caazapá y Paraguarí, la inestabilidad se concentró principalmente en las primeras horas de la madrugada, esperándose una mejoría en el transcurso del día.

Lea más: Meteorología, sin radar ante El Niño: el equipo está averiado y el plan de cobertura, recortado

El reporte meteorológico señala que durante el periodo considerado se prevén mejoras parciales en distintas zonas a medida que el sistema avance.

No obstante, las autoridades instan a la población a mantener la precaución ante el riesgo de raudales, ráfagas de viento fuertes e interrupciones puntuales en los servicios básicos.