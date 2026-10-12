Meteorología, sin radar ante El Niño: el equipo está averiado y el plan de cobertura, recortado

Actualmente, el país lleva meses con su único radar meteorológico fuera de servicio debido a fallas mecánicas. Esta situación imposibilita el seguimiento vectorial preciso de tormentas a muy corto plazo y limita las labores de vigilancia climática.

A la par, los proyectos para ampliar la red de radares a nivel nacional sufrieron importantes contratiempos financieros.

El titular de la Dirección de Meteorología e Hidrología, Eduardo Mingo, explicó los alcances de esta herramienta y la situación operativa del equipo instalado en San Lorenzo. Según precisó, el radar es fundamental para el denominado nowcasting, un pronóstico a muy corto plazo enfocado en el monitoreo inmediato.

“Cuando ya las tormentas están desarrolladas podemos monitorear el proceso, se puede hacer a muy corto plazo el pronóstico. El radar es para muy corto plazo, no es para de aquí al viernes, de aquí al sábado, sino de aquí a una hora, dos horas”, detalló Mingo.

Asimismo, aclaró que el instrumento no mide la intensidad exacta de lo que caerá ni anticipa el tamaño del granizo, sino que mediante modelos conceptuales detecta la presencia del elemento y permite seguir el trayecto del fenómeno.

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Fallas en el magnetrón y plazos de reparación

El único radar disponible, con una tecnología que cuenta con cuatro años desde su última actualización, quedó fuera de servicio alrededor de los meses de mayo y junio tras presentar desperfectos por falta de mantenimiento constante.

“Lo teníamos apagado justamente porque no teníamos todavía el proceso de mantenimiento. Y bueno, nos vino un poquito mal eso, probablemente porque las piezas evidentemente, así como el vehículo, si le tenés mucho tiempo parado, después encendés, algo te salta (...) nos saltó que tenía inconvenientes lo que se llama el magnetrón”, indicó Mingo.

El especialista explicó que este componente es el encargado de emitir los impulsos de energía hacia las nubes en un sistema activo que envía y recibe señales.

Para solucionar la avería, la institución impulsó un proceso de licitación de urgencia ad referéndum. Las autoridades estiman que los trámites administrativos permitirán contar nuevamente con el equipo operativo en las próximas semanas.

“Estamos esperando que por lo menos este noviembre o finales de noviembre o inicio de diciembre ya tengamos, para antes de fin de año. Ese es el objetivo”, afirmó el director. Mientras tanto, la vigilancia meteorológica se sostiene mediante estaciones automáticas, imágenes satelitales y lanzamientos diarios de globos sonda para el análisis tridimensional de la tropósfera.

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Falta de presupuesto frena la expansión

Más allá de la recuperación del equipo de San Lorenzo, la cobertura meteorológica del territorio nacional se mantiene fuertemente deficitaria. Años atrás, mediante la asesoría técnica de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y un especialista paraguayo, investigador del laboratorio de radares de la NOAA en EE. UU., se estableció un plan que determinó la necesidad de contar con al menos cinco radares para cubrir el 80% del país.

Aunque las autoridades aeronáuticas y de meteorología aprobaron un plan plurianual para adquirir un equipo por año, la iniciativa quedó trunca debido a recortes financieros.

“Teníamos el presupuesto, pero la plurianualidad 2027 nos cortaron desde el MEF. Y aunque el jefe hizo todo lo posible, no pudimos recuperar ese plurianual del 2027. Entonces tuvimos que cancelar nuestro llamado”, lamentó Mingo.

De este modo, Paraguay continuará dependiendo de un solo radar meteorológico para afrontar las contingencias climáticas por venir.

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