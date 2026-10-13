Tres departamentos están en zona de tormentas y posibles granizadas esta tarde

Pasado el mediodía, la dirección de Meteorología e Hidrología reiteró que persiste la alerta por tiempo severo. Núcleo de tormentas se desarrollan en el área de cobertura, señala el boletín especial.

Según Meteorología, el fenómeno esperado es la incursión de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

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Según el mapa de cobertura, el temporal abarca el Noreste y este de la región Oriental. Los departamentos afectados son:

Alto Paraná.

Amambay.

Canindeyú.

El reporte meteorológico señala que durante el periodo considerado se prevén mejoras parciales en distintas zonas a medida que el sistema avance.

Autoridades instan a la población a mantener la precaución ante el riesgo de raudales, ráfagas de viento fuertes e interrupciones puntuales en los servicios básicos.