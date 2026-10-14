Aviso de tormentas: estos son los departamentos afectados este miércoles

Aviso de tormentas: estos son los departamentos afectados este miércoles

Un aviso de Meteorología anuncia lluvias intensas, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizos durante lo que resta de la mañana y las primeras horas de la tarde.