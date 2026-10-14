Aviso de tormentas: estos son los departamentos afectados este miércoles

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso de tormentas que afectará al país durante este miércoles.
Los fenómenos más intensos podrían persistir durante lo que resta de la mañana y las primeras horas de la tarde de este miércoles.
El área de cobertura comprende el noreste de la Región Occidental o Chaco, así como el noreste y el este de la Región Oriental.
¿Qué fenómenos meteorológicos se esperan?
El informe de Meteorología señala que se esperan lluvias intensas, tormentas eléctricas de moderadas a fuertes y ráfagas de viento moderadas a fuertes.
Además, no se descarta la ocasional caída de granizos en las zonas afectadas.
La DMH indicó que las celdas de tormentas más intensas persisten sobre el área de cobertura, por lo que podrían registrarse fenómenos de tiempo severo de manera puntual.
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¿Cuáles son los departamentos afectados por las tormentas?
De acuerdo con el aviso, emitido por la DMH poco después de las 11:15, las zonas que podrían verse afectadas por las tormentas son:
- Concepción: norte y este del departamento
- San Pedro: noreste del departamento
- Alto Paraná: centro y norte del departamento
- Amambay
- Canindeyú