Miércoles inestable en todo el país: pronostican lluvias y tormentas para este día

Para Asunción, el reporte meteorológico señala que durante la mañana la temperatura oscilará entre los 18 °C y los 22 °C. El ambiente se mantendrá fresco a cálido, con vientos predominantemente del sur y precipitaciones dispersas que podrían venir acompañadas de actividad eléctrica.

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Hacia la tarde, las temperaturas ascenderán levemente, alcanzando marcas de entre 23 °C y 25 °C. Aunque el cielo continuará mayormente nublado, las condiciones tenderán a mejorar gradualmente con el correr de las horas, disminuyendo la probabilidad de lluvias.

Así será el día en el interior del país

Siguiendo con el detalle del reporte, la inestabilidad climática afectará a la mayoría de los departamentos, registrándose mínimas generales de entre 15 °C y 21 °C y máximas que rondarán los 22 °C a 26 °C.

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En la Región Oriental, ciudades como Caacupé, Villarrica, Caazapá, Paraguarí y Misiones experimentarán lluvias dispersas y tormentas aisladas para luego ir mejorando en el transcurso del día.

En puntos del norte y este como Concepción, San Pedro, Pedro Juan Caballero e incluso en Ciudad del Este, las precipitaciones y tormentas podrían ser un poco más persistentes, según el informe.

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En zonas de la Región Occidental como Pozo Colorado, Fuerte Olimpo y Mariscal Estigarribia predominará el clima cálido, con máximas de hasta 26 °C y la presencia de lluvias y tormentas eléctricas ocasionales.