Clima
14 de octubre de 2026 - 05:13

Miércoles inestable en todo el país: pronostican lluvias y tormentas para este día

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La jornada de este miércoles 14 de octubre se presenta con condiciones climáticas inestables en gran parte del territorio nacional. Foto: archivo.Marta Escurra

Según el último reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), la jornada de este miércoles 14 de octubre se presenta con condiciones climáticas inestables en gran parte del territorio nacional. Se prevé un ambiente de fresco a cálido, acompañado de cielos mayormente nublados, vientos del sector sur e incursión de precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas en varias regiones del país.

Por ABC Color
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Para Asunción, el reporte meteorológico señala que durante la mañana la temperatura oscilará entre los 18 °C y los 22 °C. El ambiente se mantendrá fresco a cálido, con vientos predominantemente del sur y precipitaciones dispersas que podrían venir acompañadas de actividad eléctrica.

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Hacia la tarde, las temperaturas ascenderán levemente, alcanzando marcas de entre 23 °C y 25 °C. Aunque el cielo continuará mayormente nublado, las condiciones tenderán a mejorar gradualmente con el correr de las horas, disminuyendo la probabilidad de lluvias.

Paisaje con torre de ladrillo rojo y nubes grises, ambientando un clima amenazante en el horizonte.
La Dirección de Meteorología e Hidrología prevé un día bastante inestable en el territorio nacional. Foto: archivo.

Así será el día en el interior del país

Siguiendo con el detalle del reporte, la inestabilidad climática afectará a la mayoría de los departamentos, registrándose mínimas generales de entre 15 °C y 21 °C y máximas que rondarán los 22 °C a 26 °C.

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En la Región Oriental, ciudades como Caacupé, Villarrica, Caazapá, Paraguarí y Misiones experimentarán lluvias dispersas y tormentas aisladas para luego ir mejorando en el transcurso del día.

Calle urbana iluminada en la noche, con tráfico de vehículos, calles mojadas tras la lluvia.
Para el día de hoy, se prevé un ambiente de fresco a cálido, acompañado de cielos mayormente nublados, vientos del sector sur. Foto: archivo.

En puntos del norte y este como Concepción, San Pedro, Pedro Juan Caballero e incluso en Ciudad del Este, las precipitaciones y tormentas podrían ser un poco más persistentes, según el informe.

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En zonas de la Región Occidental como Pozo Colorado, Fuerte Olimpo y Mariscal Estigarribia predominará el clima cálido, con máximas de hasta 26 °C y la presencia de lluvias y tormentas eléctricas ocasionales.