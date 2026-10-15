Coordinan asistencia a damnificados por desborde del río Apa en Amambay

La Gobernación de Amambay anunció la activación de un plan de asistencia dirigido a familias de los barrios San Antonio e Inmaculada, de Bella Vista Norte, afectadas por la crecida del río Apa.

“Como medida de prevención se hizo la evacuación, se les alojó en el local de la feria municipal. El gobernador ya pidió a la SEN que se constituya al lugar para brindar la asistencia necesaria”, dijo el abogado Enrique Bracho, presidente del Consejo de Emergencia Departamental.

La población de Pikykua está aislada

Cientos de familias de la comunidad indígena Pikykua, ubicada a 55 km de Pedro Juan Caballero, están sufriendo aislamiento por la falta de puente para cruzar el río Aquidabán y la suspensión de la precaria balsa de paso debido a la crecida que experimenta el cauce hídrico.

Al respecto, Bracho indicó que la Gobernación de Amambay está en constante comunicación con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para coordinar acciones a favor de los afectados, comenzando por el relevamiento de datos.

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Agregó que, en cuanto a la construcción de un puente sobre el río Aquidabán, hay una nueva promesa del MOPC de incorporar la obra en el presupuesto del año que viene.