Así estará el tiempo este domingo: prevén máximas de hasta 28 °C

El tiempo este domingo se presentará fresco durante las primeras horas y cálido por la tarde, de acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Las temperaturas máximas oscilarán entre 23 y 28 °C tanto en la región Oriental como en la Occidental.

El cielo estará parcialmente nublado y predominarán los vientos del sur.

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¿Lloverá este domingo en Paraguay?

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja durante este domingo a nivel nacional, por lo que no se prevén condiciones favorables para lluvias generalizadas.

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Según la DMH, esta tendencia continuará el lunes, con baja probabilidad de lluvias en todo el territorio paraguayo.