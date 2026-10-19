Guajayvi: piden semillas y fertilizantes para cultivos afectados por la granizada

Los agricultores solicitan la provisión de semillas de melón, sandía y fertilizantes para 750 productores, cuyas siembras fueron destruidas por una granizada ocurrida el 29 de setiembre. Además de dañar los cultivos frutihortícolas, el fenómeno natural ocasionó perjuicios en plantaciones de banana, mandioca, piña, maíz, entre otros.

Según los productores, la prioridad en estos momentos es que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) pueda proveer por lo menos las semillas de melón y sandía para reponer las siembras destruidas, además de unas 3.000 bolsas de fertilizantes que serán utilizadas especialmente en las plantaciones de banana y piña.

Al respecto, el productor y representante de varias organizaciones agrícolas de Guajayvi (departamento de San Pedro), Isidro Barrios, afincado en la Calle 2ª Línea de la colonia San Francisco del distrito, indicó que mediante un relevamiento de datos, se constató que entre los más perjudicados se encuentran 750 labriegos que necesitan la asistencia de los organismos de este sector, especialmente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Todavía hay tiempo para la siembra de melón y sandía, asegura productor

Barrios señaló que todavía estamos en temporada de cultivo de la sandía y el melón y que, si el clima ayuda, se puede obtener una buena cosecha para los próximos meses. Para que eso ocurra ya se debe empezar el cultivo de las semillas, explicó.

Piden fertilizantes para recuperación de cultivos dañados por granizos

Con relación al pedido de fertilizantes, el labriego explicó que esos productos serán utilizados exclusivamente en las plantaciones que también fueron alcanzadas por la granizada, en especial en las parcelas de banana, piña y mandioca. Indicó que existen cultivos que aún se pueden recuperar con una buena fertilización, por lo menos en parte de la producción, subrayó el colono.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Afectados por grannizada en Guayaybi no reciben asistencia de ninguna institución

Informe fue enviado al MAG y esperan respuesta favorable desde la DEAg

El gerente regional de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), con oficina en Santaní, STERIO DE dijo que técnicos de la institución, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), realizaron el relevamiento de datos de lo ocurrido. El informe correspondiente ya fue enviado, con todos los detalles, a las instancias correspondientes, en espera de una respuesta favorable para los agricultores afectados, refirió.